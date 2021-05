Tavaszi megújulás: jöhet a Candida-diéta?

Tavasszal sokan gondolják úgy, hogy a megújulás jegyében érdemes egy diétába, tisztítókúrába belevágniuk. Vannak, akik a vallási hagyományokkal összekötve 40 napos böjtöt tartanak, míg mások a húsvéti trakta után érzik úgy, hogy eljött az ideje megszabadulni a felszedett plusz kilóktól, és egyúttal megtisztítani a testüket a mérgektől.

Az ilyen kampányszerű fogyókúráknak (főképp az utóbbi típusnak), illetve speciális étrendeknek azonban általában ugyanaz a vége: néhány hét szigor után a delikvens feltépi a hűtőajtót és eszi, amit csak talál. Ez nem csoda, főképp, hogy a legtöbb diéta a megvonásról szól, a tiltott ételek listája kilométeres hosszúságú, az előírt adagoktól egy veréb sem lakna jól, ráadásul a tél folyamán legyengültimmunrendszer- melyet sokaknál a tavaszi fáradtság is jelez - ilyenkor rendre alulmarad a fertőzésekkel szemben. Egy világjárvány kellős közepén ez nyilván különösen veszélyes, de attól függetlenül is az, hiszen nemcsak a vírusok, de baktériumok és gombák is megtámadhatják a legyengült szervezetet, komoly problémákat okozva testszerte.

Kampányszerű diéták helyett kezeljük a hüvelygombát helyileg ható készítményekkel. A szervezetünket pedig támogassuk hosszú távú életmódváltással. Fotó: Getty Images

Így támadnak "belülről" a kórokozók

Utóbbiak közül ráadásul vannak olyanok, amelyek eleve megtalálhatóak testünkben, mint például a Candida albicans nevű gombatörzs. Ennek a normál száj-, bél- és hüvelyflórában is jelen lévő élesztőgombának azonban elég egy apró, de a szervezet egyensúlyát befolyásoló változás ahhoz, hogy kikerüljön a kontroll alól, és elszaporodva betegségeket, például gombás hüvelyfertőzést, más néven Candidiázist okozzon. A leggyakoribb okok, amiért a Candida túlszaporodhat:

antibiotikum-kúra: a Candida albicanst testszerte baktériumok kontrollálják, így például a hüvelyben a Lactobacillusok. Elég azonban egyetlen antibiotikum-kúra is, ami a rossz baktériumok mellett ezeket a hasznos bacilusokat is megtizedeli, ez pedig a hüvelyflóra megváltozásához és ezáltal a Candida-gombák elszaporodásához vezethet.

a Candida albicanst testszerte baktériumok kontrollálják, így például a hüvelyben a Lactobacillusok. Elég azonban egyetlen antibiotikum-kúra is, ami a rossz baktériumok mellett ezeket a hasznos bacilusokat is megtizedeli, ez pedig a hüvelyflóra megváltozásához és ezáltal a Candida-gombák elszaporodásához vezethet. fogamzásgátlók: a megváltozott hormonális egyensúly éppen olyan rossz hatással lehet a hüvelyflórára, mint egy antibiotikum-kúra.

a megváltozott hormonális egyensúly éppen olyan rossz hatással lehet a hüvelyflórára, mint egy antibiotikum-kúra. rossz étkezési szokások: az egészségtelen cukrokban és finomított szénhidrátokban gazdag, ásványi anyagokban és vitaminokban viszont szegény táplálkozás hosszú távon károsan hat az immunrendszerünk működésére

az egészségtelen cukrokban és finomított szénhidrátokban gazdag, ásványi anyagokban és vitaminokban viszont szegény táplálkozás hosszú távon károsan hat az immunrendszerünk működésére hibás öltözködési sémák: éjszakai fehérneműviselés, nedves fürdőruha hosszan tartó viselése stb.

éjszakai fehérneműviselés, nedves fürdőruha hosszan tartó viselése stb. betegségek: ekcéma, autoimmun-betegségek, HIV-fertőzés, kezeletlen cukorbetegség stb.

Nem a Candida-diéta segít

Bár a fenti okok közt valóban szerepel az, hogy a helytelen táplálkozás is hozzájárulhat a szervezet egészséges egyensúlyának felborulásához, ezáltal pedig a Candida-fertőzések kialakulásához, a megoldás mégsem a diétázásban, így nem is az úgynevezett Candida-diétában rejlik.

Mi az a Candida-diéta? Ez egy olyan széles körben elterjedt, ám tudományosan nem bizonyított értékű diéta, mely egyebek mellett száműzi a cukrot, a fehér lisztet, az élesztőt és a sajtot is a betegek étrendjéből. A teória szerint ezek járulnak hozzá a Candida-gombák elszaporodásához a bélrendszerben, és idézik elő a Candidiázist.

Mint azt dr. Brent A. Bauer, a Mayo Klinika belgyógyásza is kiemelte a témával kapcsolatos korábbi összefoglalójában: tudományos bizonyítékokkal nem - de még tapasztalatival is csak elvétve - sikerült eddig alátámasztani, hogy a Candidiázis (Candida-gombák elszaporodása a hüvelyflórában, az emésztőrendszerben, vagy a szájban) ellen valóban hatékony lenne a Candida-diéta. Azt pedig végképp nem bizonyították eddig, hogy a gombás hüvelyi fertőzések esetében bármilyen haszna lenne. Utóbbi oka abban keresendő, hogy a hüvelyflórában lévő Candida-gombákat nem az elfogyasztott, finomított szénhidrátokban gazdag étel táplálja. Elszaporodásuk nem a szervezetbe bevitt cukrokon vagy finomított szénhidrátokon múlik, hanem a hüvelyflóra egyensúlyának megváltozott állapota idézi elő azt.

Éppen ezért a hüvelygomba kezelése nem is tartalmaz étrendi előírásokat. Ha azonban mégis mindenképp szeretnénk otthoni körülmények közt, szakember bevonása nélkül megoldani a problémát, forduljunk a valóban bevált készítmények felé. A patikákban elérhetőek olyan vény nélküli, speciális hüvelykúpok, melyek egyszerre képesek gátolni a gombák szaporodását, miközben gyógynövénykivonatok segítségével enyhítik a kellemetlen tüneteket (viszketés, égő érzés), tejsavtartalmuknak köszönhetően ráadásul a Lactobacillusokat is táplálják, így segítve a hüvelyflóra egyensúlyának helyreállítását.

Előfordulhat azonban, hogy a panaszok a kezelés ellenére sem szűnnek meg, így elkerülhetetlen a nőgyógyász bevonása. A szakember ilyenkor egyrészt gombaellenes gyógyszerekkel segít, másrészt ha visszatérő, makacs hüvelygombáról van szó, akkor megpróbálja kideríteni, hol lehet a probléma gyökere, és arra ajánl megfelelő megoldást.

Akkor miért esküsznek rá annyian?

Az, hogy ennek ellenére sokan esküsznek a Candida-diéta hatékonyságára, abban keresendő, hogy az valójában mégis csak a helyes táplálkozás alapjaira épül: fogyasszunk minél több zöldséget, és teljes kiőrlésű pékárut, mellőzzük a finomított szénhidrátokat, mint például a cukor és a fehér liszt.

A teljes életmódváltással szemben azonban a Candida-diéta kampányszerű, és sokan tüneteik enyhülésével elhagyják az egészséges étrendet, majd ismét a Candidiázis fellángolását tapasztalják. Ennek oka, hogy egy diéta önmagában kevés az elszaporodott Candida albicans legyőzéséhez. Ahhoz teljes életmódváltás szükséges és mellette természetesen orvosi rendelvényre írt gombaellenes gyógyszerek kúraszerű szedése, illetve a szakemberek által javasolt további életmódbeli változtatások, például a rendszeres testmozgás és a bélflóra helyreállítása. Utóbbiak főképp az immunrendszer általános megerősítése végett fontosak, hiszen egy ép védelmi mechanizmussal rendelkező emberben nehezebben alakul ki bármilyen fertőzés, de ha mégis, a szervezete könnyebben legyőzi azt. Tehát ha Candidiázissal küzdünk, ne feledjük, az orvosi segítség és a teljes életmódváltás elengedhetetlen, míg hüvelygomba esetében sok esetben elég lehet akár a vény nélkül kapható hüvelykúpok használata.