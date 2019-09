Női bajok, melyekkel menjünk orvoshoz

Égő érzés pisilés közben, megváltozott vizelet

Ha az alábbi négy panasz valamelyikével találkozunk, tanácsos minél előbb szakorvoshoz fordulni.

Bár ma már számos vény nélküli gyógyszer kapható a "jól bevált" házi praktikák mellett, mégsem érdemes otthon, vakon kísérletezni. A fájó vizelés és a vizelet színének, szagának, állagának megváltozása mögött több probléma is húzódhat, ezért nem érdemes halogatni a kivizsgálást.

Az égő érzés mögött a többi között állhat például húgyúti fertőzés, hüvelygomba, bakteriális vaginózis, de akár chlamydia is. Utóbbi olyan nemi betegség, amelyet ha nem kezelnek időben, a méhre és a petefészkekre is ráhúzódhat, legrosszabb esetben pedig meddőséget is okozhat.

Ne halogassuk!

Megduzzadt, viszkető hüvely

Ezeket a tüneteket a hüvelygombától a menopauzáig nagyon sok minden kiválthatja, éppen ezért fontos panaszainkkal orvoshoz fordulni. Példának okáért a trichomoniázis nevű, nemi úton terjedő betegségnek is a duzzadt, viszkető hüvely az egyik tünete, amelyfertőzésa nőknél igen gyakori, körülbelül minden ötödik nő átesik rajta felnőtt élete során. A betegséget antibiotikumos kezeléssel lehet gyógyítani, éppen ezért nem is érdemes otthon öngyógyítással próbálkozni. A fertőzés egyébként a szexuális együttlétet is fájdalmassá teszi, terhesség alatt pedig további komplikációkat okozhat.

Vérzés szex után

Egy 2014-es tanulmány szerint premenopauzás periódusban a nők nagyjából 9 százaléka tapasztal szex után vérzést. Jó hír azonban, hogy ezeknél a nőknél a kellemetlen panasz általában 6 hónap után el is múlik. Mivel azonban a szexuális együttlét utáni vérzés a méhnyakráknak és a hüvelyi ráknak is tünete, ha ilyet tapasztalunk, mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat. Szex utáni vérzést okozhat még egyébként az endometriózis is.

Fájó duzzanat

Általános szabályként elmondható, hogy ha bármilyen duzzanatot, csomót érzünk a hüvelyben, akkor azonnal forduljunk nőgyógyászunkhoz. Szerencsére a legtöbb ciszta (ha tényleg arról van szó) ártalmatlan, és megesik, hogy nincs is szükség kezelésre. Viszont ha úgynevezett Bartholin-cisztáról van szó, akkor komolyabb tünetek is társulhatnak a betegséghez. A Bartholin-ciszta ugyanis gyakran eltályogosodik, akkor pedig a duzzanat mellé olyan erősfájdalomis társul, hogy a betegek járni, leülni is alig tudnak tőle. És bár a meleg ülőfürdő segíthet enyhíteni a panaszokon, a cisztát mindenképpen sebészeti beavatkozással kell eltávolítani.

Forrás: health.com