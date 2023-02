Küzdenie kellett az abortuszért a megerőszakolt tinédzsernek

Erkölcsi okokra hivatkozva több kórház orvosa is visszautasította a nemi erőszak áldozatául esett 14 éves lengyel lány abortuszkérelmét. Az úgynevezett lelkiismereti záradék lehetőséget ad az orvosoknak, hogy ne hajtsák végre a művi terhességmegszakítást, ha azt a hitükkel ellentétesnek érzik.

A katolikus Lengyelország abortusztörvénye Európa legszigorúbbjai közé tartozik, az értelmi fogyatékossággal élő tinédzser esete kapcsán azonban most újra többen felszólaltak az enyhítés érdekében. Többek között Adam Niedzielski, az ország egészségügyi minisztere is, aki elfogadhatatlannak és megdöbbentőnek nevezte a történteket – számolt be róla a The Guardian.

Még nyomós érvvel is alig végzik el az abortuszt

Lengyelországban 2021 óta majdnem teljesen tiltott az abortusz. A jelenleg is érvényben lévő törvény szerint a művi terhességmegszakítást kizárólag akkor engedélyezik, ha a terhesség nemi erőszak eredménye, vagy ha a baba megtartása veszélyezteti a várandós nő életét vagy egészségét. A fentebb ismertetett eset azonban egyértelműen rámutat arra, hogy még a legális abortusz elvégeztetése is komoly akadályokba ütközik az európai uniós tagországban.

A nagybátyja által megerőszakolt fiatal lányon végül Varsóban hajtották végre az abortuszt, a tinédzser nagynénje és a Federa nőjogi szervezet közbenjárásának köszönhetően. Az eset nyilvánosságra kerülése óta többen is az abortusztörvény módosítását, illetve a lelkiismereti záradék eltörlését sürgetik.

