A félreinformálás óriási károkat tud okozni, főként akkor, ha egy-egy tévhit futótűzszerűen söpör végig a közösségimédia-felületeken és így rengeteg emberhez eljut. Erre a koronavírus-járvány idején már számtalan példát láthattunk, de nem a fertőző betegségek az egyetlen olyan téma, amely háza táján emberek százait sodorhatja veszélybe egy áltudományos állítás. Napjainkban például – mivel a terhességmegszakítás egy igen forró téma lett – az abortusztablettával kapcsolatban kezdett el terjedni egy megtévesztő állítás, amely egy igen kockázatos eljárásra ösztönzi a nőket – hívta fel a figyelmet a Health.com cikke.

Veszélyes tévhit terjed az abortusztablettákról. Fotó: Getty Images

Jelentős vérzést kockáztat, aki elhiszi

A gyógyszeres terhességmegszakításhoz két különböző gyógyszert kell bevenni. Az első tabletta megállítja a magzat növekedését, mégpedig úgy, hogy gátolja a progeszteron hormon termelődését. A második gyógyszert az első tabletta bevétele után legfeljebb 48 órával kell beszedni: ez görcsöket és vérzést idéz elő, hogy kiürítse a méhet. Ez a módszer a várandósság első 11 hetében alkalmazható, ugyanakkor az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Főiskola (ACOG) szerint bizonyítottan biztonságos és hatékony.

Ezzel szemben óriási problémát jelent, hogy egyes reklámok és áltudományos cikkek azt hirdetik, hogy néhány praktika betartásával az abortusztabletta hatása visszafordítható. Vagyis ha az első tabletta bevétele után meggondolta magát a kismama, és mégis megtartaná a magzatot, akkor ennek semmi akadálya, csupán a progeszteron nagy mennyiségű beviteléről kell gondoskodnia. Egyes hirdetésekben azt is állítják, hogy a „visszafordításra” akár 72 órán belül is lehetősége van a várandós nőnek, ha az első gyógyszer után nem vette be időben a második tablettát. Ebben az esetben 64-68 százalékos sikerességi arányt ígérnek az áltudományos cikkek.

Az egészségügyi szakemberek azonban hangsúlyozták, hogy az abortusztabletta hatását nem lehet visszafordítani, és egy elég jelentős vérzést kockáztat az, aki az első tabletta után nem veszi be a másodikat is. Ráadásul – tudományos bizonyítékok alapján – a nagy mennyiségű progeszteron szedése sem ajánlott.

Bizonyos országokban és államokban csupán orvosilag indokolt esetekben engedélyezik a terhesség megszakítását. Mutatjuk, mit jelent ez pontosan.

Jól gondoljuk át, mit választunk

A Health.com cikke arra is kitért, hogy félretájékoztatási kampányok jelentősen akadályozzák azt, hogy az érintett nők hiteles forrásból tájékozódhassanak a terhességmegszakítás módszereiről. Az „abortusztabletta” kifejezésre keresve ugyanis jelenleg többnyire csak az áltudományos, tévhitektől hemzsegő cikkeket találják meg az internetezők. Most tehát még inkább létfontosságú, hogy akinek kérdése van, az a szakképzett egészségügyi dolgozókhoz forduljon a válaszokért.

A szakértők egyúttal kiemelték, hogy az abortusztabletta sem játék, tehát nem szabad úgy gondolni rá, hogy az első gyógyszert következmények nélkül bevehetjük, amíg meghozzuk a végleges döntésünket. Ahogy az abortusz műtéti formáját is, úgy a gyógyszeres terhességmegszakítást is jól meg kell gondolni. Aki bizonytalan, az inkább még várjon egy kicsit a kezelés megkezdésével.