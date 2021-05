Innen tudhatjuk, hogy peteérésünk van

Apeteéréspontos időpontja a menstruációs ciklus hosszától függ, szabályos ciklus esetén az utolsó naptól 14 napot visszaszámolva kaphatjuk meg azt, mikor esedékes az ovuláció. (32 napos ciklus esetén tehát a 18. napon várható a peteérés.) Ilyenkor a tüsző megreped, az érett petesejt pedig kiszabadul a petevezetékbe, ahol 24 órán keresztül készen áll a megtermékenyülésre. Ahogy a közelgő menstruációnak, úgy a peteérésnek is lehetnek bizonyos előjelei, melyeket a Women's Health magazin cikke nyomán mi is áttekintünk az alábbiakban.

Puhább méhnyak

A méhnyak a "küszöb" a méh és a hüvely között, amit a nők maguknak is kitapinthatnak, ha a középső ujjukat kb. a második ujjpercig felvezetik a hüvelybe. Ennek tapintása általában keményebb, olyan, mintha az orrunk hegyét nyomnánk meg. Közvetlenül az ovuláció előtt azonban a méhnyak felpuhul, a tapintása olyanná válik, mint az ajkaké, és az is megfigyelhető, hogy a peteérés napjaiban a méhnyak 2-3 centivel magasabban elérhető, mint egyébként.

Számos apró jele lehet annak, hogy éppen peteérésünk van. Fotó: Getty Images

Megváltozott folyás

A peteérés napjaiban a hüvelyi folyás mennyisége és állaga is megváltozik, bővebb, sűrűbb és nyálkásabb, ugyanakkor színtelen lesz, egészen olyan, mint a tojásfehérje. Ennek oka, hogy a szervezet így próbál meg felkészülni a teherbeesésre. A sűrűbb váladék elősegíti azt, hogy a spermiumok tovább életképesek maradjanak és könnyebben elérjék a petevezetéket, így bekövetkezhessen a megtermékenyülés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a peteérésen kívüli időszakban ne eshetnénk teherbe, ezért ha nem tervezünk gyermeket, az ovuláció előtti és utáni napokban is gondoskodni kell a megfelelő védekezésről.

Emelkedik a testhőmérséklet

Az is megfigyelhető, hogy az ovulációt megelőzően a testhőmérséklet pár tized fokkal növekszik. Ha például normál esetben 36,8 fokos a testhőnk, az ovuláció kezdetén előfordulhat, hogy 37,2 fokot mérhetünk. Ezt úgy ellenőrizhetjük otthon, ha minden reggel, közvetlen ébredés után ugyanabban az időpontban megmérjük a hőmérsékletünket és feljegyezzük a kapott értéket. Ez az alapja az úgynevezett hőmérős módszernek is, amely a peteérés napjainak megállapításához jó lehet, ám fogamzásgátlásra nem a legmegbízhatóbb választás.

Alhasi fájdalom

A menstruációs ciklus közepén, nagyjából 14 nappal a soron következő vérzés előtt egyes nők enyhe alhasi fájdalmat, szúró érzést érezhetnek, ami hasonlít a menstruációs görcsökhöz. Ezt középidős fájdalomnak is nevezik, és teljesen természetes jelenség, ami a petesejt kilökődését kíséri. A pontos kiváltó oka nem ismert, de a szakértők azt feltételezik, hogy a megrepedt tüszőből felszabaduló folyadék vagy vér irritálhatja a hashártyát, ez okozza az érezhető kellemetlenséget. Maga afájdalomnem olyan erős, mint a valódi menstruációs görcs, jellemzően pár percig tart csak, legfeljebb 1-2 napon belül elmúlik, ahogy a peteérés folyamata lezajlik a szervezetben.

Pecsételő vérzés

Az esetleges fájdalom mellett egyes nőknél pecsételő vérzés is előfordulhat az ovuláció időszakában, de aggodalomra ez esetben sincs ok. Ez is a már említett tüszőrepedés és kilökődés miatt jelentkezhet, nem valódi menstruációs váladékról van tehát szó.

Magasabb hang

A Kaliforniai Egyetem egy 2008-as kutatása azt találta, hogy az ovuláló nők hangja magasabbá válik az egyébként megszokottnál. Ez feltételezhetően evolúciós okokra vezethető vissza, lévén a magasabb hang nőiesebbnek és vonzóbban tűnik az ellenkező nem számára.

Túltengő libidó

Ugyancsak evolúciós okai lehetnek annak, hogy a nők a peteérés napjaiban jobban kívánják a szexet. Ezt a szervezetben zajló hormonális változások is magyarázzák, ilyenkor ugyanis a nők tesztoszteronszintje enyhén megemelkedik, ami érezhető hatással van a libidóra. Egyes nőknél a mell és a mellbimbók különösen érzékenyek lehetnek az ovuláció napjaiban, hasonlóan a PMS tüneteihez.

Ha biztosra akarunk menni, teszteljünk

Az ovuláció napjainak pontos meghatározásában két dolog lehet a segítségünkre: az egyik a menstruációs naptár, amelyben nyomon követhetjük azt, hol járunk éppen a ciklusunkban. Ennél is precízebb eredményt kapunk az otthon használható ovulációs tesztekkel, melyek a vizeletből mutatják ki a luteális hormon (LH) megemelkedését, ami annak a jele, hogy az érett petesejt kb. 36 óra múlva kiszabadul a tüszőből, és megtermékenyíthetővé válik.