Így menjen a gyerek először nőgyógyászhoz

Minden szülő életében elérkezik a pillanat, amikor szembesül a ténnyel, hogy lánya nővé érett, és esedékessé válik az első nőgyógyászati vizsgálat. Erre általában 14 és 16 éves kor között kerül sor, de belső vizsgálatokra csak akkor van szükség, amikor a tinédzser szexuálisan aktívvá válik, vagy, ha nőgyógyászati jellegű panaszai vannak. A nőgyógyász felkeresése előtt tanácsos felkészíteni gyermekünket a vizsgálatra és megbeszélni vele kérdéseit, esetleges félelmeit és panaszait. Dr. Fényi Anett, a Budai Egészségközpont nőgyógyász szakorvosa összefoglalja, mire számíthatnak a legelső látogatás során a fiatalok és azok a nők, akik nem vettek még részt nőgyógyászati kivizsgáláson.

Hogyan készüljünk fel a vizsgálatra?

Gyermekünk valószínűleg attól tart a leginkább, hogy a nőgyógyászati kivizsgálás kellemetlen lesz, ezért fontos, hogy már előzetesen beszélgessünk vele a témáról, mondjuk el neki, mi fog történni az orvosnál, biztassuk, hogy kérdezzen, és segítsünk eloszlatni a félelmeit. Meg kell nyugtatni, hogy a vizsgálat nem fájdalmas, de kellemetlennek érezheti. Bátorítsuk, hogy ha kényelmetlenül érzi magát, jelezze a doktor felé, kérdezzen az orvostól is, és nyugtassuk meg, hogy a vizsgálatot bármikor visszautasíthatja.

Célszerű előre összeírni a felmerült problémákat és kérdéseket, hiszen az orvosnál mindenki zavarban lehet. Beszéljünk előzetesen a fogamzásgátlásról is, a téves információk ugyanis nem kívánt terhességhez vezethetnek. Készüljünk menzesznaptárral is, akár papíron, akár applikációban. Emellett gyűjtsük össze a korábbi betegségeket, műtéteket, gyógyszerérzékenységet, és a családban előforduló örökletes betegségeket is, például trombózis, emlődaganat, petefészekdaganat, cukorbetegség, felszívódási zavarok, pajzsmirigybetegség stb. Öltözködés szempontjából praktikus szoknyában, ruhában vagy hosszabb pólóban érkezni a vizsgálatra. Ajánlott az olyan cipő, amiből könnyű kibújni, illetve könnyű visszavenni.

Miből áll a vizsgálat?

Fontos, hogy a nőgyógyászati vizsgálat előtt ki kell üríteni a húgyhólyagot. A vizsgálat - természetesen felöltözve - beszélgetéssel kezdődik, melynek során az orvos tájékozódik a családban és a páciensnél előfordult betegségekről, gyógyszerérzékenységről, az utolsómenzeszidejéről és az esetleges jelenlegi panaszokról. A nőgyógyász rákérdez a szexuális szokásokra, beszél a különféle fogamzásgátlási módszerekről és a biztonságos nemi életről. A higiéniával kapcsolatban számos téves elképzelés kering a fiatalok között, ám sok kellemetlenséget meg lehet előzni helyes tisztálkodással és a megfelelő fehérnemű kiválasztásával, ezért ez is szóba kerül az első konzultáció alkalmával. A tinédzser részéről nélkülözhetetlen az őszinteség, hiszen technikailag más módszert kell választani a vizsgálathoz szüzesség esetén, illetve amennyiben már volt közösülés. Tudatosítsuk a gyermekben, hogy nincs rossz kérdés, bátran kérdezzen és nyíltan beszéljen mindenről.

A nőgyógyász felkeresése előtt tanácsos felkészíteni gyermeket a vizsgálatra. Fotó: Getty Images

A kérdéseket követően a szakorvos egy általános vizsgálatot végez el, melynek menetét részletesen ismerteti. Ezután kell levetkőzni, majd felfeküdni a vizsgálóágyra. Nagyon fontos, hogy a páciens, amennyire tudja, lazítsa el magát a vizsgálat alatt, mert az így teljesen fájdalommentes. Azoknál, akik már éltek nemi életet hüvelytükörrel méhszáj vizsgálatot, bimanuális vizsgálatot és hüvelyi ultrahangot végez az orvos. Szűz lányok esetében hüvelyi vizsgálat nem végezhető, az ultrahang vizsgálat a hason át történik, ezért a vizsgálat előtt egy órával szükséges egy liter folyadékot inni. Bizonyos esetekben az orvos az emlőket is ellenőrzi, például emlőben tapintott eltérés esetén.

Van, akit megnyugtat a szülői jelenlét a teljes konzultáció során, de van, akit kifejezetten zavar és jobban megnyílik, ha négyszemközt beszélhet az orvossal. Az is előfordulhat, hogy a gyerek csak a beszélgetés idejére igényli a jelenlétünket, a vizsgálat alatt viszont szívesebben látna bennünket a váróban. A vizsgálat végén azonban minden kiskorú esetében a szülővel közösen kell átbeszélni a lehetséges problémákat, teendőket.

Mikor forduljunk mindenképpen nőgyógyászhoz?

Panasz esetén - például amennyiben a gyermek folyást, foltot észlel a fehérneműn -, életkortól függetlenül minél hamarabb javasolt nőgyógyász felkeresése. A menzesz, ha nem is napra pontosan, de általában négyhetente jelentkezik, ettől eltérő esetben vagy alhasi fájdalom, görcsösmenstruációesetén menzesznaptárral keressük fel a szakorvost. Az emlőben tapintott csomó esetén szintén nőgyógyászati vizsgálat szükséges.