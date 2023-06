„Gyógyhatású” készítmények, amelyek életveszélybe sodorhatnak

A réteges felhőzet gomolyosodik, és erőteljes gomolyfelhő-képződés várható több helyen záporral, zivatarral. Délutántól azonban északkelet felől szárazabb levegő érkezik, így csökken a felhőzet, és a csapadékgócok is egyre inkább a nyugati és déli tájainkra szorulnak vissza. Az északkeleti, északi szél megélénkül, az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében olykor meg is erősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.