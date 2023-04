Minden tizedik termékeny korú nőt érint az endometriózis - hangzott el azon a konferencián, amelyet a betegség megismertetésére, a kutatási és kezelési lehetőségek bemutatására rendeztek vasárnap Budapesten.

Évekig járnak a betegek orvoshoz a diagnózisig

Salamon Adrienn, a Női Egészségért Alapítvány kuratóriumi elnöke a konferencia megnyitóján elmondta, hogy világszerte 190 millió, Magyarországon több mint kétszázezer reproduktív korban lévő nőt érint a betegségben. Az emberek gyakran éveken át járnak orvostól orvosig, és mire fény derül a problémájukra, sokszor már meddőséggel is küzdenek. Az endometriózis esetében a méh nyálkahártyája a méhen kívül máshol is megtalálható a szervezetben. Sok kellemetlen, fájdalmas tünet mellett a meddőség egyik gyakori oka is lehet.

Minden tizedik termékeny korú nőt érint az endometriózis. Fotó: Getty Images

A konferenciát nyitó kerekasztal-beszélgetésén Bokor Attila egyetemi docens, az Európai Endometriózis Liga (EEL) alelnöke kiemelte, hogy egy korábbi felmérés szerint az Egyesült Államokban átlagosan kilenc, Németországban és az Egyesült Királyságban hét, míg Magyarországon nagyjából négy évet kell várni a betegség diagnózisának felállításához. Ezért egy szakértői csapattal közösen szakmai ajánlást készítettek, amelynek egyik legfontosabb célja, hogy ez az időtartam csökkenjen.

Az orvos kiemelte, hogy az endometriózist már nem csak műtéti úton lehet felismerni, hiszen a hüvelyi ultrahang-vizsgálat is megbízható segítséget adhat a diagnózishoz.

Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár szerint fontos, hogy nők és férfiak egyaránt tisztában legyenek a betegség tüneteivel, ami segítheti a korai felismerést és a megfelelő időben történő kezelést. Mire egy nő eljut az endometriózis diagnózisáig, átlagosan hét orvossal találkozik.

Szabó János, az egészségügyi szakmai kollégium háziorvosi tagozatának vezetője szerint az alapellátásban azon dolgoznak, hogy ezt a számot legfeljebb háromra csökkentsék.

A beszélgetésen a Lucy applikációt is bemutatták. Ez egy olyan személyre szabható menstruációs és termékenységi naptárt kínáló alkalmazás, amely egy orvosok bevonásával megalkotott algoritmust is futtat. Az alkalmazás a bevitt adatok és tünetnaplók alapján több női betegség, így az endometriózis kiszűrésében is segítséget nyújthat.

