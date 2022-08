Duzzadt nemi szerv: ez lehet az oka

Szexuális izgalom hatására teljesen természetes, hogy az intim területeken kialakuló vérbőség miatt a szeméremtest megduzzad – a többi közt ez is hozzájárul ahhoz, hogy az együttlét élvezetes legyen. Ám ha nyugodt körülmények között is észrevehetően duzzadt a vagina, akkor valami nincs rendben. A szeméremtest körül jelentkező duzzanat gyakran diszkomfortérzéssel és egyéb tünetekkel is párosul, de még ha látszólag nincs is semmilyen panaszunk, fontos, hogy utánajárjunk, mi okozza az elváltozást. Az ausztrál Women's Health magazin cikkében összegyűjtötték a leggyakoribb okokat, amelyek miatt megduzzadhat a vagina - ezek közül szemezgettünk.

Allergiás reakció

Testünk bármelyik táján jelentkezhet allergiás reakció, nem kivétel ez alól a vagina sem. Erre utaló jel lehet a gyulladás és a duzzanat mellett a viszkető, égő érzés, az irritáció, a dudorok és hólyagok megjelenése, valamint a szex vagy a vizeletürítés közben érzett fájdalom. Allergiás reakciót okozhat egy új fehérnemű, bármilyen intim mosakodószer és törlőkendő, az illatosított intim betétek, tamponok és vécépapír, a tusfürdő, a borotvahab, az intimgyanta, egy új mosószer vagy öblítő, az intim területre készült tetoválás, sőt az óvszer vagy valamilyen szexuális segédeszköz is. Ha allergiás reakciót tapasztalunk, azonnal függesszük fel az adott termék használatát, és ha a tünetek egy-két nap elteltével sem csillapodnak, keressük fel orvosunkat!

Gombás fertőzés

Élete során a nők háromnegyede megtapasztalja legalább egyszer a hüvelygombával járó kellemetlen tüneteket. Amikor a hüvelyflóra kényes egyensúlya felborul, az ott található Candida albicans nevű élesztőgomba elszaporodik, ez okozza az intim tájakon a kínzó, égő viszketést, a hüvelybemenet körüli sajgó érzést, a szeméremajkak duzzanatát, valamint a fehér, túrós állagú hüvelyfolyást. Leggyakrabban a várandósság miatti hormonális változások nyomán, valamint antibiotikumkúra után alakul ki hüvelygomba, de elősegíti a fertőzést a műszálas, nem megfelelően szellőző fehérnemű viselése, a vécépapírral nem jó irányba végzett törlés, valamint a szexuális partnerek gyakori cseréje is.

Szexuális úton terjedő betegség

Persze nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, de jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az intim területeken jelentkező duzzanat különféle szexuális úton terjedő fertőzések tünete is lehet.

A chlamydia, a gonorrea és a genitális herpesz is okozhatja, ezért ha a duzzanat mellett egyéb gyanús tüneteket (például gyakori vizelési ingert, kismedencei fájdalmat, gennyes folyást, hólyagos bőrgyulladást) is tapasztalunk, haladéktalanul menjünk orvoshoz!

Készüljünk fel előre!

Az orvosi kivizsgálás előtt érdemes átgondolni az alábbi kérdéseket, hogy felkészülten érkezzünk a rendelőbe. Ez segíthet hamarabb fényt deríteni a tünet kiváltó okára, így a megoldást is gyorsabban megtalálhatja a szakember, lerövidítve ezzel a kínjainkat.

Mikor vettük észre a duzzanatot?

Fájdalmas?

Elkezdtünk használni mostanában új mosakodószereket, higiéniai termékeket?

Volt már korábban is duzzadt a vaginánk?

Megfigyelhető, hogy mi az, ami javít vagy ront az állapotán?

Van bármilyen egyéb tünet?

Milyen gyógyszereket szedünk?

