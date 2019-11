Intim tisztaság: 2 dolog, amiről nem sejtjük, hogy ártalmas

Az utóbbi években már megszoktuk, hogy minden reklámblokkra jut legalább egy intimbetét vagy tampon, és hogy egész iparág épült alsóbb tájaink tisztaságának, egészségének óvására. De vajon érdemes-e hallgatni a reklámokra?

Intim lemosók - szükségesek? "A tejsavat tartalmazó, enyhén savas kémhatású intim lemosók alkalmazása hasznos dolog, hiszen megvédik a hüvely természetes flóráját" - mondja Dr. Koiss Róbert szülész-nőgyógyász. "Túlzottan gyakori használatuk viszont problémát is okozhat. Ha egy hölgy naponta többször is használ intim lemosót, előfordulhat, hogy a tisztálkodószer károsítja a terület hámrétegét, és emiatt égő, csípő érzés lép fel. Sok páciensemnél, akik fertőzésre gyanakodva jöttek hozzám, kiderült, hogy csak az intim lemosószerek, törlőkendők túlzásba vitt használata volt a gond. Szerencsére ilyenkor a gyógymód is egyszerű: át kell térni a napi egyszeri tisztálkodásra. Ha pedig a szerek illatanyaga okoz gondot, illatmentes, allergiát nem okozó illatszerre kell váltani."

ellenzi a hüvelyöblítésre szolgáló szerek gyakori, indokolatlan alkalmazását is.



Koiss doktor ugyanígy. Szerinte ezeknek a szereknek csak orvosi javaslatra, fertőzések gyógyszeres kezelése után, a normál hüvelyflóra visszaállítása céljából van létjogosultságuk. "A tejsavas hüvelyöblítő szerek kémhatásuknál fogva segítenek abban, hogy a hüvely egészséges állapotáért felelős úgynevezett Döderlein-flóra felépüljön. Ez a tejsavbaktériumokból (lactobacillusokból) álló flóra tejsavat termel, így enyhén savas pH-értékű közeget hoz létre a hüvelyben. Ez pedig segít meggátolni a fertőzést okozó kórokozók elszaporodását" - magyarázza.

Át kell térni a napi egyszeri tisztálkodásra