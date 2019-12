A menstruációs zavar mögött ez állhat

A menstruációs zavarok és a pajzsmirigyproblémák összefüggéseiről Dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont holisztikus szemléletű endokrinológus főorvosa beszél.

A pajzsmirigy-alulműködés tünetei

Ha apajzsmirigya szükségesnél kevesebb T3 és T4 hormont termel, akkor pajzsmirigy-alulműködésről beszélünk. A hiányállapot miatt az anyagcserefolyamatok lelassulnak, az emésztés üteme csökken, ez pedig hízást eredményezhet. Székrekedés is kialakulhat, a bőr pedig érdessé, szárazzá válhat. A betegek gyakran csökkent hidegtűrésről, álmosságról és depressziós hangulatról számolnak be. A betegség emellett - akárcsak a pajzsmirigy-túlműködés - menstruációs panaszokkal is járhat. Ez megnyilvánulhat rendszertelen vérzésben és anovulációs ciklusokban, ezért a pajzsmirigy-alulműködésben szenvedők gyakran küzdenek teherbeesési nehézségekkel, vetéléssel.

Pajzsmirigyzavar is állhat a rendszertelenmenstruációhátterében. Fotó: iStock

Miért okoz menstruációs zavarokat?

A pajzsmirigy-alulműködés során megemelkedik a TRH szintje, ez pedig a TSH mennyiségének növekedését vonja maga után. A TRH viszont nem csak a TSH szintjét emeli meg, hanem a prolaktinét is, amelyből a nagyobb mennyiség terhesség, illetve szoptatás hiányában igen károsan hat a ciklusra, mivel gátolja a peteéréshez szükséges hormonok normál termelődését. A prolaktin szintjének növekedése ugyanis az FSH és az LH értékek csökkentésével jár.

Ezen kívül a progeszteron szintje is lecsökken, így ösztrogéndominancia alakul ki. A progesztronhiány pecsételő vérzést, beágyazódási nehézségeket és vetélés is okozhat, ezért érdemes komolyan venni!

Mi a megoldás?

A pajzsmirigy-alulműködés a hiányzó hormonok pótlásával sikeresen kezelhető, így a kellemetlen panaszok is hamar megszűnnek. Előfordulhat azonban, hogy a gyógyszert életünk végéig szednünk kell. Emellett nagyon fontos a rendszeres endokrinológiai ellenőrzés is. Gyakran kell mérni a TSH, a T3 és a T4 szintjét is, mivel időnként az alkalmazott gyógyszer dózisának megváltoztatására lehet szükség.

Sokat segíthet a pajzsmirigy-alulműködés kezelésében a szelén és a jód szedése is, ám ez utóbbival kapcsolatban mindenképpen konzultáljunk orvosunkkal, mivel nem minden állapot esetén használható - Hashimoto-betegségnél például csak ront a helyzeten. Érdemes lehet még barátcserje kapszulát is alkalmazni, ugyanis bizonyítottan pozitív hatást fejt ki a progeszterontermelésre.