A menstruáció ezt árulja el az egészségről

Nagyobb darab, zselészerű vérrögök...

Tény, hogy nem túl bizalomgerjesztő, de teljesen normális, ha a tamponon, vagy akár a vécébenmenstruációidején kisebb-nagyobb vérrögöket fedezünk fel. Ezek általában sötét vagy élénkpiros színűek, szabálytalan alakúak és méretűek. Aggodalomra csak az adhat okot, ha több cikluson keresztül a vérben nagyon sok a vérrög, a vérzés erősebb, mint szokott lenni, vagy a vérrögök nagy méretűek (százforintosnál nagyobbak). Ekkor mindenképpen beszéljünk az orvosunkkal, ezek a tünetek ugyanis véralvadási panaszokra, a hormonális egyensúlyunk felborulására, vagy valamilyen fertőzésre is utalhatnak.

A havi vérzés alatti nemi élet sokaknál tabunak számít. Ennek leginkább az információhiány, illetve a dologgal kapcsolatos tévhitek az okai - éppen ezért nem árt tisztában lenni az alábbiakkal. Részletekért kattintson!

Ha a menstruáció hirtelen túl erős lesz, vagy nagyon sokáig tart...

Van, akinek mindössze három napig, másoknak akár egy hétig is eltarthat a vérzése. Azonban, ha valakinél a megszokottnál erősebb és hosszabb menstruáció jelentkezik, a mögött akár pajzsmirigy-alulműködés vagy PCOS, azaz policisztás petefészek szindróma is húzódhat.

Írd ide a képaláírást

Ha pecsételő vérzés jelentkezik...

Pecsételő vérzés jelentkezhet a menstruáció előtt és után is. Ha ez csak egy-egy alkalmat jelent, akkor semmi okunk az aggodalomra, de ha rendszeressé válik, akkor valamilyen problémára hívja fel a figyelmet. A menzeszt megelőző pár napos, esetleg egy hetes pecsételő vérzés hátterében a progeszteron hormon hiánya is állhat, de a pajzsmirigy hormonjainak az alulműködése is járhat pecsételő vérzéssel.

Ha kimarad a menstruáció...

A PCOS és apajzsmirigyproblémák nem csak felerősíthetik és meghosszabbíthatják a menstruációt, hanem időnként meg is szüntethetik. De akár a stressz is megakadályozhatja az ovulációt, aminek hatására kimaradhat a menstruáció is. Sőt, akkor sem kell meglepődni, ha egy extrém súlyvesztés után kimaradozik a menzesz, a fogyás ugyanis nem csak a testzsír, hanem az ösztrogénszint csökkenését is magával hozza.

Ha a görcsök erősödnek...

A menstruációsfájdalomegy lüktető, görcsös érzés, amely a vérzés alatt vagy közvetlenül a menstruáció előtt jelentkezik. Vannak nők, akik olyan szerencsések, hogy szinte alig érzik meg ezt a fájdalmat, mások viszont szinte munkaképtelenné válnak a görcsöktől. A nagyon erős fájdalom viszont akár komolyabb nőgyógyászati problémára, endometriózisra is utalhat. Elviselhetetlen görcsök estén tehát mindenképpen érdemes nőgyógyászhoz fordulni.

Forrás: health.com