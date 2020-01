A mellbimbó ezért fájhat

Rossz ruhaméret

Ha nem jó méretű felsőruházatot hordunk, a túl laza anyag - például futás közben - dörzsölheti a mellbimbónkat. Extrém esetben akár még vérezni is kezdhetnek a bimbók. Éppen ezért mindig ügyeljünk rá, hogy olyan felsőt, illetve melltartót viseljünk, ami biztosan a méretünk, hosszútávfutás előtt pedig érdemes lehet leragasztani a mellbimbókat.

Bőrirritáció

Bizonyos bőrbetegségek miatt a mellbimbó körüli bőr kiütéses lehet, megduzzadhat és fájdalmassá válhat. Ennek hátterében allergia, ekcéma,atópiás dermatitiszvagy kontakt dermatitisz is állhat. Ez utóbbit vegyszer, parfüm, szappan, mosószer, esetleg valamilyen ékszer okozhatja. A probléma kezelésére kenőcsöt vagy valamilyen szájon át alkalmazható készítményt javasolhat a bőrgyógyász.

Bőrbetegségre, fertőzésre, de akár rákra is utalhat a fájó mellbimbó. Fotó: iStock

Menzesz, terhesség

Sok nőnek fáj a mellbimbója közvetlenül amenzeszelőtti időszakban. Ennek oka, hogy a megemelkedett ösztrogénszint hatására a mell szövetei megduzzadnak. Ez afájdalomazonban általában elmúlik a menstruáció kezdetével. Terhesség esetén szintén fájdalmassá, érzékennyé válhatnak a mellbimbók - ennek szintén hormonális oka van. A szülés közeledtével a mellbimbók megduzzadhatnak és folyadék kezdhet szivárogni belőlük.

Szoptatás

A szoptatás során nagyon sok nőnek fáj a mellbimbója. Ilyenkor érdemes figyelni arra, hogy ne száradjon ki a bőr ezen a részen. A legjobb, ha minél kényelmesebb, nem dörzsölő anyagú szoptatós melltartót viselünk.

Fertőzés, antibiotikum

Ha a mellbimbóban érzett fájdalmat láz és váladékozás kíséri, a fájdalom túl erős, illetve a kivörösödés nem múlik, akkor valószínűleg nem bőrbetegséggel, hanem valamilyen fertőzéssel állunk szemben. Létezik például egy mastitis nevű fertőzés, amely a tejcsatornákat érinti. Ilyenkor baktériumok szaporodnak el az elzáródott tejcsatornában. A leggyakrabban szoptató nők küzdenek ezzel, de nem csak náluk jelentkezhet - néha férfiaknál is előfordul.

Emellett gombásfertőzésis megtámadhatja a mellbimbót. Ez általában olyankor fordul elő, amikor szoptatás során kirepedezik a bőr ezen a területen. De antibiotikumkúra után is jelentkezhet ez a panasz. Ilyenkor a mellbimbó nem csak fáj, de általában ki is vörösödik és hámlani kezd.

Mellrák

Ritka esetben mellrákot is jelezhet a fájdalmas mellbimbó, de fontos tudni, hogy csak nagyon ritkán ez a fő tünet. Sokkal gyakoribb, hogy fájdalommentes csomót találunk a mellünkben. Ezen kívül jel lehet még a befelé forduló mellbimbó, a kivörösödés, a hámlás, a váladék ürülése a mellbimbóból, illetve a hónaljban található nyirokcsomók megduzzadása.

Forrás: webmd.com