A legjobb módszerek reggeli rosszullét ellen

Együnk kekszet, pirítóst, mielőtt felkelünk

Ha tehetjük, kérjünk meg valakit a családból, hogy hozzon ágyba nekünk pirítóst, vagy készítsünk kétszersültet az éjjeliszekrényre, és együnk belőle párat, még azelőtt, hogy kikelnénk az ágyból.

Ha reggeli rosszullétek kínoznak, érdemes inkább többször keveset enni

Együnk többször keveset, és igyunk sok folyadékot

Ha azt vesszük észre, hogy nehéz lent tartani az ételt, akkor együnk többször kis mennyiséget, mivel az üres gyomor növeli a hányinger kialakulásának esélyét. Emellett igyunk sok vizet, hogy hidratáltak maradjunk, de itt is ügyeljünk arra, hogy apró kortyokban igyunk többször, egyszerre csak kisebb mennyiséget.

Kerüljük a zsíros és fűszeres ételeket

Sok nőnél az ilyen ételek csak rosszabbá teszik az émelygést. Fehérjében és szénhidrátban gazdag élelmiszereket válasszunk, és semmit se együnk túlságosan melegen.

Vezessünk naplót

Sokat segíthet, ha egy héten át feljegyezzük, hogy mit ettünk és ittunk aznap, és melléírjuk, hogy mikor tapasztaltunk rosszullétet. Így tudni fogjuk, hogy mik azok az ételek és italok, amelyeket érdemes kerülni ebben az időszakban, illetve, hogy mik azok, amiktől jobban érezzük magunkat.

Szagolgassunk citromot

Egy tanulmány szerint terhes nők esetében a citrusfélék, különösen a citrom illata segíthet enyhíteni az émelygést.

Igyunk gyömbérteát

A gyömbér több kutatás szerint is hatékonyan enyhíti a hányingert, a benne található gingerol nevű összetevőnek köszönhetően, így ezzel is érdemes megpróbálkozni. Tea helyett olyan vizet is ihatunk, amibe gyömbérdarabokat, uborkát és citromkarikákat áztattunk.

