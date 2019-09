A fogamzásgátlók kevésbé ismert veszélye

A hormonális változások igen nagy kockázatot jelentenek a trombózis szempontjából. Ez nem csupán a várandósság idejére értendő, hanem a fogamzásgátlók és egyéb hormonális készítmények alkalmazására is. Ezek ugyanis fokozzák a véralvadást, mivel gátolják az antitrombin nevűfehérjeszintézisét, amely gátolná az aktív véralvadási faktorok hatását. Így tehát a hormonális szerek használata igencsak megnöveli a vérrögök kialakulásának esélyét, különösen abban az esetben, ha az érintett nő egyéb trombózisprovokáló faktorral is rendelkezik. Ezen felül a hormonális fogamzásgátlók a fibrin oldódásának gátlásával is a trombózis irányába hatnak.

Prof. Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája szerint a legideálisabb az lenne, hogy akiknek a családjában előfordult már trombózis, még a tabletták - és egyéb hormontartalmú készítmények és eszközök - alkalmazása előtt elvégeztetnék a trombofília szűrését. Ezáltal ugyanis fény derülhetne azokra a genetikai mutációkra, zavarokra, amelyek fokozzák a trombózishajlamot, így elkerülhető lenne, hogy életveszélyes mélyvénás trombózis vagy tüdőembólia alakuljon ki. Ha mégis bekövetkezik a baj, akkor fontos, hogy a jövőben szakember segítségével válasszunk védekezési módszert, ugyanis a trombózis megismétlődésének igen magas a kockázata.

A fogamzásgátlók és egyéb hormonális készítmények fokozhatják a trombózis kialakulásának kockázatát

Végérvényesen le kell mondani a tablettákról?

Afogamzásgátlótabletták trombózist okozó képességére már korán fény derült. E gyógyszerek fejlesztését úgynevezett generációk szerint nevezzük el: beszélhetünk első-, másod-, harmad- és negyedik generációs szerekről a hormontartalom és vegyi származékai függvényében. Érdekes módon leginkább a második generációs szerek veszélyesek, a harmadig generációs készítmények alkalmazásától már kevesebb trombózis várható, míg a negyedig generációsoknál megint kissé magasabb a rizikó - mutatott rá prof. Blaskó György.

Amennyiben előfordult már valakinél thromboembóliás esemény, úgy - ritka kivételektől eltekintve - érdemes hormonmentes módszereket választania, hiszen egy korábbi trombózis jelentős provokációs tényezőnek számít az ismételt trombózis szempontjából - hangsúlyozta a szakértő. Hozzátette, még az alacsony hormontartalmú készítményeket is célszerű kerülni, akárcsak a hormontartalmú méhen belüli eszközöket, tapaszokat, esetleg injekciókat.

Szerencsére ma már igen sok egyéb lehetőség közül lehet választani, hiszen a gumióvszer mellett léteznek igen hatásos spermicid készítmények, hormonmentes spirálok, pesszáriumok is, amelyekkel elkerülhető a nem kívánt terhesség.

Egyéni elbírálás

Amennyiben még nem fordult elő vérrögösödés, ám igazoltan trombofíliával küzd valaki, úgy egyéni elbírálás függvénye, hogy szedhet-e fogamzásgátló tablettát. A döntést ugyanis befolyásolja, hogy milyen szintű a zavar, dohányzik-e az érintett, túlsúlyos-e, esetleg van-e egyéb olyan betegsége, amely fokozza a trombózishajlamot (például cukorbetegség, pitvarfibrilláció). Ha nem jelentős ez az úgynevezett rárakódásos rizikó, akkor az orvos újabb, alacsony hormontartalmú készítményeket javasolhat, amelyek sokkal kisebb kockázatot hordoznak magukban a trombózisra nézve, mint az első generációs szerek.