Ételek, amelyekkel megelőzhető a demencia

Az elöregedő társadalmakban ademenciais egyre súlyosabb problémát jelent, emiatt a fejlett országok kutatói is lázasan dolgoznak olyan eljárásokon, amellyel megelőzhető, vagy legalább lassítható a szellemi hanyatlással járó betegség. Az régóta ismert, hogy bizonyos életmódbeli változtatások (helyes étrend, testmozgás) csökkenthetik a betegség kialakulásának kockázatát, egy friss kutatás ugyanakkor azt igazolta, hogy a bor és a sajt fogyasztása is segíthet megelőzni azt.

A Journal of Alzheimer's Disease című tudományos lapban is közzétett kutatás az étrend szerepét vizsgálta demencia kialakulásában. A tanulmány szerzői 1787 brit felnőtt adatait elemezték, akik 46 és 77 év közöttiek voltak. Az ő memóriájukat és tanulási képességeiket több éven keresztül rendszeresen felmérték: először 2006-2010, majd 2012-2013, végül pedig 2015-2016 között töltöttek ki teszteket. A kutatók így egy évtizeden keresztül követhették a vizsgált személyek kognitív képességeinek változásait. A tesztek kitöltése mellett a résztvevők az étrendjükkel kapcsolatos kérdésekre is válaszoltak, és megjelölték, hogy a 49 kiválasztott élelmiszercsoport közül melyeket fogyasztják napi rendszerességgel.

A sajt és a vörösbor is jót tehet a szellemi egészségünknek. Fotó: Getty Images

Az eredményeket összesítve a kutatók megállapították, hogy a sajtokat rendszeresen fogyasztók szellemileg is fittebbek voltak. A hatás azonban csak azoknál az embereknél volt jól látható, akik családjában nem fordult elő a demenciával járó Alzheimer-kór. Ebből arra következtettek, hogy a sajt segíthet megelőzni a demenciát azoknál az embereknél, akik genetikailag nem hajlamosak a betegségre. Akiknél azonban fennáll a genetikai kockázat, azoknál a sajtfogyasztásnak nem volt szignifikáns hatása a szellemi leépülés rizikójára.

Pontosan a kutatók sem tudják, hogy a sajtban lévő mely anyagok felelősek a pozitív hatásért, de feltételezik, hogy a kalcium, a B12-vitamin és bizonyos laktopeptidek is hozzájárulnak a szellemi frissesség megőrzéséhez. Emellett a sajtban lévő, jótékony baktériumok megváltoztathatják a bél mikrobiomját is, ennek pedig köztudottan hatása van az agy működésére.

A vörösbor és a bárányhús is segíthet

Nemcsak a sajt, de a vörösbor mértékletes fogyasztása is segíthet megelőzni az időskori demenciát a kutatás eredménye szerint. Érdekes módon azonban a bor fogyasztása éppen azoknál váltott ki pozitívabb hatást, akiknek a családjában felbukkant már az Alzheimer-kór. Ez nem a benne lévő alkoholnak köszönhető, a rendszeres sörfogyasztóknál ugyanis egy kicsit nagyobb arányban diagnosztizálták a kognitív hanyatlást. Valószínűbb, hogy a vörösborban lévő, gyulladáscsökkentő hatású vegyületek vannak jótékony hatással az agyra. A húsfélék közül egyedül a bárányhúst heti rendszerességgel fogyasztóknál tapasztaltak némi pozitív hatást, más húsfélék nem csökkentették a betegség kialakulásának veszélyét.