Tények és tévhitek az orrváladékról

Az orrunkban lévő váladékot a nyálkahártyán található speciális sejtcsoport termeli, elsődleges célja pedig a szervezetünk védelme. A ragadós, nedves anyagba ugyanis beleragadnak a nemkívánatos részecskék (a pollenektől a kórokozókon át a porig), majd ezeket gyorsan el is tudjuk távolítani, például tüsszentés vagy orrfújás során, de a leggyakrabban egyszerűen lenyeljük.

A váladékot ugyanis apró csillók irányítják a gyomor felé (egyes szakemberek szerint nagyjából húszpercenként), ahol a sav elpuszítíja a benne összegyűjtött részecskéket. A váladék emellett nedvesítő funkciót is betölt, és többek között a szaglásunkat is segíti.

Tévhit: a váladék nem más, mint elpusztult kórokozók tömege, és csak akkor képződik, amikor betegek vagyunk.

Jó tudni! Hidegben egészséges embernek is folyamatosan csöpöghet az orra, mivel a kilégzési pára fokozott lecsapódása miatt az orrváladék felhígul. Ez még nem megfázás!

A váladék 95 százaléka víz, a maradék pedig elsősorban fehérje. Kórokozók elvétve találhatóak meg benne - természetesen, jóval nagyobb arányban, ha éppen betegek vagyunk. Az, naponta akár 600-700 ml-t is!A betegségek természetesen nagyban befolyásolják nemcsak a váladék mennyiségét, hanem annak összetételét is. Ha megfáztunk , akkor a szervezet jóval több váladékot termel, hogy minél gyorsabban megszabadulhasson a kórokozóktól. A zöld vagy sárgás színt azonban nem a baktériumok, hanemMeglepő módon, a váladék egyik összetevője egy nagyon hatékony kórokozó-ellenes fehérje, melyet egyes szakemberek kifejezetten ajánlanak a baktériumok elleni harcban , például orvosi műszerek tisztításához. Ez a fehérje ugyanis képes elpusztítani azt a réteget, mely megtapad a műszerek felületén, és amelyben rengeteg kórokozó tanyázhat.Kutatások megállapították, hogy(igaz, a legtöbbször öntudatlanul). Néhány embernél azonban ez a mániákusság szintjét is eléri. A szakemberek szerint a rhinotillexomániának nevezett jelenség időnként annyira kórossá válik, hogy a mindennapi tevékenységekben is gátolhatja az érintettet, és gyakran más pszichiátriai kórképekkel együtt jelentkezik. A folyamatos orrpiszkálásnak sajnos kellemetlen következményei is lehetnek, például orrvérzés vagy fertőzések.Egy kanadai szakember szerint a váladék időnkénti elfogyasztása egyáltalán nem káros, sőt kifejezetten jót tehet az immunrendszerünknek, ugyanis "megismerteti" a szervezetünket a körülöttünk lévő kórokozókkal (és a váladék egyébként is a gyomorba jutna). A kutatók szerint a váladék elfogyasztása az evolúció során kialakult szokás, erre utal például az is, hogy a beszámolók szerint a váladéknak édeskés íze van.