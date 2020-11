Náthából könnyen lehet arcüreggyulladás

Mi okozza az elzáródást?

Mi a különbség a nátha és az arcüreggyulladás között?

Mikor forduljunk orvoshoz?

Milyen praktikák segíthetnek a gyógyulásban?

Az orrnyálkahártya nátha esetén érzékenyebb, gyulladt, duzzadt, ezért fontos orrcsepp vagy orrspray rendszeres használata. A duzzanat csökkentésével az orrváladék szabadon távozhat, ami segít megelőzni az arcüreggyulladás kialakulását. Előfordulhat, hogy az orrnyálkahártya krónikus duzzanata áll fenn, ez főként fel nem ismert allergia esetén szokott előfordulni. Ilyen esetben a betegnél nagyon gyakori a szövődményes nátha.Egyéb fül-orr-gégészeti panaszok is okozhatják az orrjáratok elzáródását, ilyen például az orrsövény ferdülés, vagy az orrpolip, ezek műtéti úton orvosolhatók, így a visszatérő arcüreggyulladás is megszüntethető.Mindkét betegség járhat rossz közérzettel, hőemelkedéssel, lázzal, orrfolyással, Nátha esetén az orrváladék színtelen, vízszerű. Ha sárgásra, vagy zöldesre színeződik, akkor az felveti a bakteriális felülfertőződés lehetőségét. Arcüreggyulladás esetén az eldugult, gyulladt melléküregek, ami lehajláskor tovább fokozódik. Az érintett terület fájdalmas, nyomásra érzékeny. A nagy mennyiségű váladék pedig a garat felé csorogva elhúzódó köhögést okozhat.Ha a tünetek alapján arcüreggyulladásra gyanakszunk, forduljunk orvoshoz, mert. Mindenképp járjunk utána, ha visszatérő arcüreggyulladástól szenvedünk, esetleg ez az állapot krónikusan, akár hetekig is fennáll. Ilyenkor alapos fül-orr-gégészeti vizsgálattal, szükség esetén orrmelléküreg CT-vel lehet kideríteni, hogy nincs-e egyéb eltérés - például orrpolip - a háttérben.Arcüreggyulladás esetén fontos, hogy, érdemes az arcra külön is meleg pakolást tenni, esetleg infralámpát használni. A száraz levegő irritálja a gyulladt orrnyálkahártyát, ezért ha szükséges, használjunk párásítót, inhaláljunk , és ha nincs láz, vegyünk hosszú, forró fürdőket és persze ne feledkezzünk meg a bőséges folyadék fogyasztásról sem!Az orrnyálkahártya nedvesítésére is érdemes figyelni, ehhez a tengervizes orrspray jó megoldás, de az orrmosás (az orrüreg, erre a célra kifejlesztett eszközzel és fiziológiás sóoldattal történő átmosása) is hasznos lehet. Alvás közben javasolt a fejet megemelni, így a feszítő érzés és a köhögés is csökkenthető.