Mit együnk influenzásan?

Mit kell enni influenzásan?

Hányinger, hasmenés, étvágytalanság esetén nem szabad erőltetni az evést, de fontos, hogy igyunk elég folyadékot, mert különben a láz miatt a kiszáradás veszélye fenyeget. Az ionpótló sportital jó hatású (ez nem ugyanaz, mint az energiaital), de bármilyen meleg folyadék enyhítheti a tüneteket a légutak tisztítása révén, így például a teák és levesek. Ha már van valamicske étvágyunk, érdemes lassan, kis adagokban gyomorkímélő ételeket enni, például pirítóst, rizst, gyümölcsöt.

Mikor lehet influenzásan kis adagokban gyomorkímélő ételeket enni?

Mit érdemes ennünk?

A tejtermékeket jobb, ha kerüljük, mivel fokozzák a váladékképződést.

Vannak orvosok, akik az állati fehérjék fogyasztását egyáltalán nem javasolják influenza esetén, mivel feltételezhetően segítik a vírusok szaporodását a szervezetben. Hús, tej, tojás, vaj, sajt, tejföl, joghurt, túró helyett választható a gyümölcs, a nyers és párolt zöldségfélék, a gabonafélék és a krumpli.

Mit kerüljünk?

A sok cukrot vagy hozzáadott cukrot tartalmazó ételek fogyasztása is kerülendő. Gyümölcsléből is válasszuk azt, amelyikben nincs cukor, a százszázalékos leveket pedig érdemes vízzel hígítani. A cukros ételek ugyanis gyengítik az immunrendszerünket, cukorbetegek esetében pedig influenza alatt amúgy is romlani szoktak a laboreredmények. A zsíros ételek és az alkohol fogyasztása szintén nem ajánlott - akkor se, ha tukmálják a pálinkát "torokfertőtlenítésre", arra a sós vízzel gargalizálás is jó.

A nyersen fogyasztott cékla immunrendszerünk segítségére lehet

Igyunk eleget!

A nagy mennyiségű folyadék azért is fontos, mert segít kimosni a szervezetből a kórokozókat. A legjobb választás gyógynövényteákat inni, lehetőleg váltogatva, mert mindegyikük másképp hat. A körömvirág általános gyulladáscsökkentő, a zsálya csökkenti a torokfájdalmat, a kakukkfű köhögésoldó, a hársfa és a bodza lázcsillapító hatású.

Segíti a gyógyulást a gyömbértea is. Ehhez egy diónyi friss gyömbért lereszelünk, fél liter vízben felforralunk, pár percig hagyjuk állni, majd amikor kissé lehűlt, egy kis citromlével és mézzel ízesítjük. (A méz és a citrom értékes hatóanyagai elvesznek, ha forró vízbe tesszük őket!)

Céklában az erő!

Azimmunrendszerműködését serkenti a nyersen fogyasztott cékla, céklalé. A céklát lereszeljük, kevés mézzel és citromlével elkeverjük, 10 percig hagyjuk puhulni, összeérni, majd fogyasztható. Reszelhetünk hozzá almát is. Kisgyerekeknek nyomkodjuk ki a céklalevet, szűrjük le, és kanállal vagy cumisüvegből kínáljuk nekik.

Fogyasszunk hagymát!

A vöröshagyma héjából főzött tea megakadályozza a vírusok szaporodását a nyálkahártyán, emellett remek köhögésoldó. Egy nagyobb vagy két kisebb fej vöröshagyma száraz, piros héját beletesszük 3-4 dl vízbe, 5 percig lassú tűzön forraljuk, leszűrjük. Kevés mézzel és citrommal ízesítve a legfinomabb, naponta érdemes legalább két bögrével fogyasztani belőle.

A nyers fokhagyma apróra vágva, zúzva, mézzel elkeverve erős vírusölő hatású.

A csipkebogyó (szárított húsát szétmorzsoljuk, este beáztatjuk hideg vízbe, reggel lehet inni kis mézzel ízesítve) tele van fontos tápanyaggal, amelyek segítenek a felépülésben.