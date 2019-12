Így játszhatjuk ki az influenzát

Senki nem akarja a családtagjait, a barátait vagy kollégáit betegen, influenzásan látni. De ennek eléréséhez tisztában kell lenni azokkal a szabályokkal, amelyekkel a rendkívül fertőző influenzavírust távol tudjuk tartani magunktól, s így másokat sem fertőzhetünk meg.

Az influenza főként cseppfertőzéssel terjed. A tüsszentés vagy köhögés során az orron vagy szájon át kirepülő folyadékcseppek akár 10 méterre is eljuthatnak, sőt némelyikük olyan apró, hogy hosszú ideig képes a levegőben lebegni. A kórokozók e cseppekben helyet foglalva könnyen szerteszóródhatnak, s akár egyetlen tüsszentés is sok embert megfertőzhet. Ezért fontos, hogy eltakarjuk a szájat és az orrot, hogy megakadályozzuk a tüdőből viharos sebességgel kiáramló levegőt a tovahaladásban.

A vírusok, köztük az influenzavírusok azonban akkor nem pusztulnak el, ha nem találnak rögtön egy új gazdatestet, ugyanis 2 órát, vagy még többet is kibírnak olyan a környezetünkben lévő helyeken, mint a kávéscsészék, az íróasztalok vagy a kilincsek felszíne. A megtapadt fertőző ágensek egyetlen érintésre átkerülhetnek a kézre, ahonnan a szem-, a száj- vagy az orrüregen keresztül behatolhatnak a szervezetbe, amelyet megbetegíthetnek. Fontos tudni tehát, hogy hogyan kerülhető el az influenza. Nézzük a legfontosabb szabályokat!

Az influenzafertőzéskörültekintéssel elkerülhető

1. Tartson távolságot!

A fertőzés könnyebben terjed, ha több embernek vagyunk a közvetlen közelében. Ez különösen télen jellemző, amikor zárt terekbe kényszerülünk. De még ilyen körülmények között is kerüljük a közvetlen érintkezést a kollégákkal, barátokkal vagy családtagok, ha influenzásak, vagy megfáztak. Aki beteg és észnél van maga is próbál elkülönülni. Ha nem az állapotának megfelelően viselkedik, akkor erre figyelmeztetni is lehet.

2. Maradjon otthon!

Aki rosszul érzi magát, ne menjen dolgozni. A beteg gyerekeket se küldjük el az iskolába. Az influenza miatt különösen veszélyes, mert akkor is megfertőzhetünk vele valakit, ha magunkon még nem észleljük a tüneteket. A lappangási ideje ugyanis néhány óra és több nap között van. Illetve, ha a megbetegedés kezdetétől öt napon belül visszamegyünk dolgozni, valószínűleg még mindig fertőzünk.

3. Takarja el a száját és az orrát, amikor tüsszent vagy köhög!

Az orvosi rendelőkben mind a mai napig feltűnik a felirat: Zsebkendőbe köhögj, tüsszents! E tanács vagy inkább felszólítás mögött a cseppfertőzésről elmondottak állnak. Ha papír zsebkendőbe tüsszentünk, akkor annak kidobásával, majd egy kézmosással az elszabadulni készülő kórokozóktól is megszabadulunk. Egy átlagos köhögés során mintegy 3 ezer csepp nyál távozik az orron és szájon át, akár 80 km/h sebességgel. A tüsszentés még fergetegesebb, hiszen 40 ezer cseppet is kilökhet több mint 160 km/h-s sebességgel. Vizsgálatok szerint egy köbméternyi levegőben több tízezer influenzavírus-részecske is lebeghet, így zárt helyen, különösen a közösségi terekben eltöltött egyetlen óra is elég a megfertőződéshez, még akkor is, ha senki sem tüsszentett az arcunkba. Ezért viselnek sokan maszkot, hogy azzal kiszűrjék a levegőben lévő megfertőzött cseppeket.

4. Gyakran mosson kezet!

A gyakori kézmosás a legjobb módja, hogy megakadályozzuk az influenza terjedését. A kisgyerekeknek is meg kell tanítani, hogy gyakran és alaposan, meleg szappanos vízzel kell kezet mosni. Az alkoholos kézfertőtlenítő szerek is hasznosak. Érdemes néhányat az íróasztal fiókjában vagy a kocsi kesztyűtartójában is tartani.

Mindig kezet kell mosni vagy fertőtleníteni, ha olyan felülethez érünk, amelyről feltételezhető, hogy a betegséget közvetítheti. Ilyen a többek között a számítógépek billentyűzete, a telefonok, a kilincsek, a lift gombok, a csaptelepek a munkalapok, a korlátok s a tömegközlekedési eszközök kapaszkodói.

5. Ha nyilvános illemhelyet használ, különösen alaposan mossa meg a kezét!

Folyassa ki a vizet, amíg meleg nem lesz. A csapot papírtörülközővel vagy wc-papírral nyissa és zárja. Szappannal mossa meg a kezét, legalább 20 másodpercig szappanozzon. Alaposan öblítse le. A vizet a papírtörölközővel zárja el. És azzal nyomja le az ajtókilincset is.

A hasonló tünetek miatt gyakran nehéz megkülönböztetni a náthát és az influenzát. Mikor kell antibiotikumot szedni, kinek ajánlott az influenza elleni oltás, és hogyan úszhatjuk meg legenyhébben a betegséggel töltött napokat? Részletek!

6. Ne érintse meg az arcát!

Ha nem közvetlen a fertőzés, akkor a vírusok nem képesek az orr, a száj, vagy a szem nyílását kihasználni, hogy bejussanak a szervezetbe. Kivéve, ha a fertőzött felületről mi magunk visszük az arcunkra őket. Óránként ugyanis átlagosan 3-4 alkalommal is megérintjük az arcunkat, s ez esélyt ad a fertőzésre. Ha ezt a számot mérsékelni tudjuk, vagy kezet mosunk az érintés előtt, az bizonyos védelmet jelent a fertőzéssel szemben.

7. Kövessen egészséges életmódot!

Aludjunk sokat. Tartsunk kiegyensúlyozott étrendet. Szánjunk időt a kikapcsolódásra, s minden nap kezeljük a stresszt. Illetve a héten legalább öt napon végezzünk félórás testmozgást.

Az influenza megelőzésének legjobb módja azonban a védőoltás.

