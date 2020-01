Mit árul el az orrváladék színe?

Áttetszőbb, tiszta. Jó hír, nincs baj az egészségünkkel. Az orrunkban lévő szövetek normális esetben folyamatosan termelik a fehérjékkel, antitestekkel és feloldódott sókkal kevert vízalapú nyákot. Ennek a legtöbbje a torkunkon keresztül a gyomrunkba áramlik, hogy ott feloldódjon.

Megfázásunk vagy fertőzésünk előrehaladott állapotban van. A mikrobiális fertőzés helyére éppen fertőzésünket legyőzni próbáló sejtek, többek között fehérvérsejtek áramlanak. Amikor elfogy az energiájuk és lemerülnek,. Ezek a megfázások 10-14 napig is eltarthatnak, úgyhogy maradjunk ágyban, vagy legalább pihenjünk.Az immunrendszerünk tényleg egy háború közepén ül. A nyák tele van halott fehérvérsejtekkel és más sejtmaradékokkal. Ha 12 nap után még mindig betegek vagyunk, látogassunk el egy doktorhoz. Jelenthet ez orrmelléküreg-gyulladást is vagy bakteriális fertőzést is. Ha lázunk vagy hányingerünk is van, ne gondolkodjunk: irány a rendelő!