Innen tudhatod, nátha vagy influenza gyötör-e

Az influenzát fontos elkülöníteni a közönséges megfázástól, mert a kétféle megbetegedés eltérő kockázatokkal és szövődményekkel jár, illetve más-más mértékben képesek járványokat okozni – hívja fel a figyelmet Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Bár a tünetek között jócskán akad átfedés, vannak olyan panaszok is, amelyek segíthetnek felismerni, mivel is állunk szemben. Ellentétben a náthával, influenza esetén például jellemzőbb a magas láz, a hidegrázás, az izomfájdalmak és a kínzó köhögés.

Influenzát kifejezetten az influenzavírusok váltanak ki, míg a megfázás hátterében több száz különféle vírus okozta fertőzés állhat, beleértve a többi között rhinovírusokat, adenovírusokat, illetve a közelmúltban világjárványt kirobbantó új koronavírus (SARS-CoV-2) rokonának számító más koronavírusokat is. A megelőzés mindkét esetben a kórokozók kerülésével, így a higiéniai alapszabályok betartásával kezdődik. Fontos azonban, hogy az influenza ellen védőoltással is védekezhetünk, amelyet a kockázati csoportokba tartozók az idei szezonban is térítésmentesen kérhetnek háziorvosuknál.

Amennyiben mégis megbetegszünk, az NNGYK javaslata szerint tüneti terápiát érdemes alkalmazni a gyógyulási napjai alatt. Ebbe beletartozik a fájdalom- és lázcsillapítás, a bőséges folyadékfogyasztás, illetve légúti tüneteink enyhítése érdekében inhalálhatunk is. Súlyos influenzás panaszok esetén antivirális kezelés is elérhető, természetesen kezelőorvosunkkal egyeztetve.

