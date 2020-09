Így teszi tönkre az orrunkat ez a szokás

Náthás orrdugulás esetén gyors megoldást nyújtanak a recept nélkül kapható, orrdugulásra használt orrspray-k vagy orrcseppek. A könnyen jött tünetmentességért azonban nagy árat fizethetünk. Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa arra figyelmeztet, hogy a készítmények előírt időn túli használata tartós orrdugulást okozhat, sőt az orrnyálkahártyát is tönkreteheti.

Orrcsepp-függőség

Orrcseppet kezdetben azért használunk, hogy újra szabadon lélegezhessünk az orrunkon keresztül. Ám ha az orrdugulás oka nem egy felsőlégúti betegség, ami nagy valószínűséggel az orrcsepp előírt alkalmazási idején belül el is múlik, akkor akár rá is szokhatunk a készítményekre. Nem ritka, hogy valaki hetekig-hónapokig él orrspray által biztosított szabad orrlégzés mellett, mire orvoshoz kerül. Ilyen esetben valóban beszélhetünk orrcseppfüggőségről, a leszokás azért nehéz, mert a betegnek egyre nagyobb dózisra van szüksége az orrdugulás megszüntetéséhez.

Kialakul egy ördögi kör, amiből nehéz szabadulni. Fotó: Getty Images

Milyen következményekkel járhat?

Ha nem a betegtájékoztatóban leírt módon, vagy ideig használjuk, akkor az orrcsepp vagy orrspray az orrnyálkahártyán elváltozásokat idézhet elő, károsodik a működése, emellett tartós duzzanat is kialakulhat. Így jöhet létre az a paradox helyzet, hogy az eredetileg orrnyálkahártya lohasztó hatású készítmény tartós orrdugulást okoz. A beteg emiatt még többször fúj, vagy csepegtet az orrába, így kialakul egy körforgás, amiben "függővé válik" az adott terméktől, hiszen egyre többet fogja használni, hogy az általa okozott orrdugulást mérsékelje. Ha ez a folyamat hosszabb időn át is fennáll, akkor a betegnek már nem csak a folyamatos orrdugulással kell szembenéznie, de az orrnyálkahártya olyan mértékű károsodása is létrejöhet, amit már csak műtéti úton lehet orvosolni.

"Az orrcseppem nélkül sehová nem mentem" "Az orrcseppfüggőség nálam rendre észrevétlenül alakul ki, majd pár esztendővel később egyszer csak véget ér, mintha elvágták volna. Az ember gyermeke először simán náthás, aztán elhiszi magáról, hogy allergiás, utána pedig már csak a megszokás dominál" - meséli a 30 éves Linda, aki hosszú évekig küzdött addikciójával. Ha ide kattint, részleteket olvashat egy orrspray-függő naplójából.

A túlzásba vitt orrspray használat gyakori oka: a fel nem ismert allergia

Gyakori eset, hogy a beteg hosszabb ideje használja a készítményt, de az mégsem hozza meg a várt hatást. A fül-orr-gégészeti vizsgálat során aztán kiderül, hogy a panaszai allergiához köthetők, amit allergiateszttel igazolni tudunk és azt is megállapítjuk, hogy mi váltja ki a tüneteit. Ezt követően szedni kezdi az allergia elleni készítményeit és az orrdugulása is megszűnik. Ezt a típusú kezelést hosszabb időn át alkalmazni tudja, szövődmények nélkül.

Elváltozások az orrüregben

Dr. Augusztinovicz Monika elmondta, hogy az elhúzódó orrdugulás hátterében valamilyen fül-orr-gégészeti elváltozás is állhat: ez lehet egy fel nem ismert orrpolip, krónikus orrmelléküreg-gyulladás vagy orrsövényferdülés is. Az orrdugulást ilyenkor csak az alapbetegség kezelésével tudjuk megszüntetni. Ha sikerül a kiváltó okot beazonosítani, akkor utána mindenki olyan személyre szabott terápiában részesülhet, ami nemcsak a panaszokat kezelési eredményesen, de az orrcsepp-függőség mellékhatásait is megelőzi.