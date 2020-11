Megfázás, meghűlés, nátha?

Három különböző kifejezés, de egyetlen jelentés. A megfázás egy gyűjtőfogalom, amelyet a felső légutakban vírusok által okozott megbetegedések esetén használunk. Számos olyan vírust ismerünk, amelyek a bajt okozhatják. Bár a kórokozók különbözőek, a tünetek szinte mindig ugyanazok.

Egy tüsszentés is okozhat megfázást

Mind a megfázás, mind a meghűlés szó csalóka lehet, ugyanis a betegséget nem önmagában a hideg okozza, bár közvetetten ennek is fontos lehet a szerepe. Valójában a vírusok azimmunrendszerlegyengülését kihasználva tudják a legkönnyebben megbetegíteni az érintetteket. Ezt az állapotot márpedig egy komolyabb áthűlés is előidézheti, de például stressz, vitaminhiány vagy éppen fáradtság szintén állhat a háttérben. A megfázás nem is kizárólagosan a téli időszak sajátossága, dacára annak, hogy ilyenkor a legjellemzőbb az előfordulása.

A nátha cseppfertőzéssel terjed, ami azt jelenti, hogy a beteg egy tüsszentéssel vagy köhögéssel, de akár az általa megfogott tárgyak közvetítésével is könnyen átjuttathatja a megfázást okozó vírusokat a környezetében lévőkre. A megfázás így könnyen végigsöpörhet egy-egy kisebb közösségen, amennyiben nem teszik meg a megfelelő óvintézkedéseket.

A megfázás leggyakoribb tünetei

A betegség felismerése általában nem nehéz feladat, hiszen a tüneteket mindenki többször megtapasztalja élete során, egyesek akár egy éven belül három-négy alkalommal is. Rövid lappangási idő után először száraz, viszkető érzés jelentkezik az orrban, majd az orr nyálkahártyája megduzzad és váladékot kezd termelni. A nyákos orrfolyás napokig megmarad, eleinte vízszerű, majd sűrűbb váladékot produkálva. A folyamatos orrdugulás és tüsszögés mellett legtöbbször torokfájásra és köhögésre, olykor rövid ideig tartó hőemelkedésre is számítani lehet.

Az orrfolyás a megfázás elmaradhatatlan velejárója

Ellentétben az influenzával, a megfázás csak ritkán okoz fejfájást, végtagfájdalmakat és gyengeséget. Szövődményként a fül, az orrmelléküregek és a légcső baktériumos felülfertőzése fordulhat elő, súlyosabb esetekben pedig hörghurut és tüdőgyulladás.

Mit tegyünk nátha esetén?

Fontos megjegyezni, hogy a nátha nem gyógyítható, pontosabban mondva a problémát okozó vírusok ellen nincs használható antibiotikum. Szerencse ugyanakkor a szerencsétlenségben, hogy ilyesmire nincs is szükség, mivel az immunrendszerünk egyedül is képes sikerrel felvenni a harcot a megfázással szemben. A betegnek csupán annyi a dolga, hogy átvészelje azt a néhány napot, amíg elmúlik a betegség.

A kellemetlen tünetek ez idő alatt nagy mértékben enyhíthetők. A bőséges folyadékpótlás az orrváladék ürülését segíti elő, míg a megfelelő mennyiségű C-vitamin bevitelével az immunrendszerünket erősíthetjük. Láz esetén lázcsillapító, torokfájás ellen pedig gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító készítmények szedése jöhet szóba. Ezek használatához javasolt a háziorvos vagy gyógyszerész tanácsát kérni.

A legjobb persze az, ha megelőzzük a nátha kialakulását. Erre vonatkozóan tökéletes megoldás persze nincs, de az időjárásnak megfelelő öltözködés, az immunrendszerünk célzott erősítése és a kellő higiénia nagyban javíthatja az esélyeinket. Ha pedig valaki megfázott, igyekezzen kerülni a tömeget, hogy legalább ne adja tovább a vírusokat.