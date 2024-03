10 hely, ahol könnyen elkaphatod az influenzát

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint évente 3-5 millió súlyos influenzás esetet és 290-650 ezer halálesetet jegyeznek fel világszerte. Ahhoz, hogy ezeket a számokat csökkenteni tudjuk, egyrészt fontos beadatni a védőoltást, másrészt nem árt tisztában lenni azzal, hogy milyen helyzetekben különösen nagy a megfertőződés kockázata.

Ezeket a helyeket jobb, ha kerülöd – vagy legalább vegyél maszkot

Az eddigi feljegyzések és tapasztalatok szerint megnevezhető 10 olyan helyszín vagy élethelyzet, ahol igen magas az influenzafertőzés veszélye. A The Healthy gyűjtése alapján a következőkben ezeket mutatjuk be.

Beszéddel is terjed a vírus

Az influenza cseppfertőzéssel, vagyis a köhögés, tüsszentés, nevetés vagy beszélés közben a levegőbe jutó vírusrészecskék révén terjed. Ha egy influenzás személy kétméteres körzetében vagyunk, akkor bizony elég nagy az esély arra, hogy mi is megfertőződünk – magyarázta a The Healthy-nek Ravi Jhaveri infektológus. Ez tulajdonképpen egybevág az amerikai Járványügyi és Megelőzési Központ (CDC) álláspontjával is, jelentésük szerint ugyanis a zsúfolt, rosszul szellőző helyeken terjed a legjobban az influenza.

