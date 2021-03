Lehet, hogy ülésbetegsége van

Ezt a problémakört ma már az orvostudomány külön kutatási területként vizsgálja és összefoglalóan "ülésbetegségnek" is nevezi. Dr. Arnold Dénes Arnoldot, a Fájdalomközpont fájdalomspecialistája elmondta, hogy milyen problémákat okozhat a túl sok ülés, és milyen lehetőségek vannak fájdalmaink csökkentésére és megszüntetésére.

A legérintettebb csoport, az irodai dolgozók köre

Nagyon sokan fordulnak orvoshoz a túl sok ülés okozta fájdalmakkal. Számos informatikával foglalkozó szakember, illetve adminisztrációs területen dolgozó panaszkodik arra, hogy a rengeteg üléstől fáj a dereka, és ez a kellemetlen érzés már-már lehetetlenné teszi a munkavégzést. Főleg a derék alsó szakaszának fájdalma okoz gondot, amely egyértelműen a az irodai széken való helytelen pozícióban és hosszú ideig tartó üléssel hozható összefüggésbe. Bár a mindennapokat ez a tünet igencsak megkeseríti, természetesen a munkahelyünkön nem szoktunk felmondani ilyen okok miatt, de nem is ez a megoldás.

Sok irodai dolgozó panaszkodik arra, hogy a rengeteg üléstől fáj a dereka

Hogyan üljünk helyesen, hogy ne fájjon a derekunk?

1. Válasszunk megfelelő széket

Ülő helyzetben a talp alátámasztása mellett a térd és a csípő kb. 110 fokos szöget zárjon be

Biztosítsuk a gerinc melletti izmok mikro mozgásait, ehhez használhatunk irodai szék helyett labdát

A megfelelő szék megtámasztja a lapocka hátsó csücskét és a derekat

Az ülő felület olyan hosszú legyen, hogy a széken hátra csúszva ne vágja az ülés a térdhajlatot

2. Fontos a monitor helyzete és a kar alátámasztása

A monitor szemmagasságba legyen beállítva, a kar pedig kényelmesen legyen alátámasztva, ezzel elkerülhetjük a nyak és a váll izmainak feszülését

3. Óránként 10 percre álljunk fel és végezzünk nyújtó, lazító mozdulatokat

A helyes testtartás üléskor is rendkívül fontos, hosszú távon gerincünk egészségébe is kerülhet egy rosszul kialakított munkaasztal. Mire kell figyelnünk?

Mi a megfelelő terápia ilyen esetben?

Mint minden esetben, az "ülésbetegséggel" küzdőknél is érdemes minél hamarabb kivizsgálni a panaszokat, mert az idejében kezelt mozgásszervi elváltozások jól gyógyíthatók. "Tapasztalataim szerint az ülés okozta fájdalmak esetében hatásos segítség a funkcionális gyógytornával kombinált aktív fájdalomcsillapítás terápia. Ez egy olyan komplex eljárás, amelynek során az ízületek köré szteroidmentes hatóanyagot fecskendezünk, amely megszünteti a fájdalmat és a gyulladást. Az erre ráépülő gyógytorna segítségével visszaállítjuk az izmok-inak-szalagok statikai és dinamikai egyensúlyát és a megfelelő mozgásfunkciókat" - osztja meg tapasztalatait Dr. Arnold.

Természetesen életmódunkkal is sokat tehetünk panaszaink javulásáért. Ha figyelünk a súlykontrollra, a megfelelő folyadékfogyasztásra, ha heti háromszori testmozgásra is időt szakítunk, valamint megtanuljuk kezelni a mindennapi stresszt, például a jógával vagy a relaxációval, sokat tehetünk állapotunk javulásáért. Ilyen esetben az izomlazító gyógymasszázs is nagy segítségünkre lehet.