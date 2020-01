Változó kor, változó testsúly?

Ahány nő, annyiféleképpen éli meg a menopauzát. Van, aki nem sokat változik: legfeljebb szikárabb lesz, vagy felszed egy-két kilót, no meg néhány ránca tanúskodik a megélt évekről. Akad viszont, akinek az életében igazi fordulatot hoz ez az időszak.

Nemcsak a húszéveseké a világ A rosszabbik forgatókönyv szerint amíg korábban valaki gondosan ügyelt a megjelenésére, vigyázott a vonalaira, az ötödik X-en túl már lejjebb ad az igényességéből, mintha a A rosszabbik forgatókönyv szerint amíg korábban valaki gondosan ügyelt a megjelenésére, vigyázott a vonalaira, az ötödik X-en túl már lejjebb ad az igényességéből, mintha a menstruáció elmaradásával a nőiességéből is veszített volna. Nagy baj, hogy a köztudatban mélyen meggyökeresedett felfogás ezt sok esetben elősegíti, mintha a középkorú, netán öregedő nő már "csökkent értékű" lenne. Pedig az élet délidőben is ugyanolyan teljes, sőt, bizonyos szempontból még sokkal tartalmasabb is lehet, tapasztalatokkal, emberismerettel gazdagon, bölcsességgel, humorral felvértezve.

Egészségesebb, hasznosabb, természetesebb, sokkal inkább ajánlható a másik verzió: Az addig gyermekeinek, családjának élő, munkahelyének, egzisztenciájának ügyes-bajos dolgaival agyonterhelt, magát pénz- vagy időhiány, kedvetlenség miatt elhanyagoló nő kihasználja azt, hogy néhány teher immár lekerült a válláról. Egyszeriben többet foglalkozik saját magával, a kitérdesedett melegítő helyett szabad idejében is csinos ruhákat hord, és elkezd kedvteléseivel is többet foglalkozni, saját társaságot keresni. Ha eddig nem tette volna, itt az ideje annak is, hogy kontrollálja testsúlyát, és főleg, ami ezzel alapvetően összefügg: egészségét.

A lelki tényezők és a testképhez való viszony nagyon fontos

Nézzünk tükörbe!

Mielőtt orvosi értelemben, számszerűen akarná valaki megállapítani, van-e gond a testsúlyával, nem árt végiggondolnia azt sem, hogy ő maga milyennek látja, érzi magát. Bizony, a lelki tényezők, a testképhez való viszony legalább olyan fontos, ha nem sokkal fontosabb, mint a statisztikai átlaggal való összevetés. Ha ugyanis valaki ideális méretekkel rendelkezik ugyan, de ezt csak görcsös odafigyeléssel, önkínzással, állandó stresszben élve tudja elérni, lehet, többet árt a közérzetének, életminőségének, vagyis végső soron az egészségének, mintha elfogadná magát esetleg néhány kilóval gömbölyűbbnek.

A menopauzában lévő nők alakja többnyire megváltozik, derék-hastájon könnyen megvastagodnak, a mellek is nagyobbakká válnak, a mirigyes állományt zsír- és kötőszövet váltja fel. Ma már a szakemberek is úgy tartják, hogy a menopausa idején teljesen elfogadható, sőt, az ösztrogéntermelés és raktározás szempontjából hasznos is, ha kicsit felszaporodik a zsírszövet - ez körülbelül öt kilónyi súlytöbbletet jelenthet. Abban meg a közvélekedés is egyetért, hogy a bőre simaságát, fiatalságát könnyebb megőriznie annak, aki nem teljesen szikár, zsírtalan alkat. A jelentős túlsúly viszont már nem esztétikai kategória: egy határon túl annak is súlyos, egészséget is veszélyeztető gondot jelentenek a felesleges kilók, aki képes derűsen viselni ezeket, elfogadni magát "töltött galamb" vagy mackós testalkattal.

Az elhízásnak két típusa van. Az elsősorban hasra terjedő, képi hasonlattal élve "alma" formájú, férfias típusnak, pókhas, sörhas elhízásnak is nevezett típus az, ami szövődményekre, így magas vérnyomásra, infarktusra, cukorbetegségre, agyvérzésre, magas vérzsírszintre inkább hajlamosít. Ezzel szemben a csípőre, combra lokalizálódó, "körte" elhízás, amit nőies típusúnak is neveznek, általában nem okoz szív és érrendszeri szövődményeket, főleg csak esztétikai probléma, és legfeljebb visszérbetegségre hajlamosít. Sajnos, az elhízottak több mint egy része a veszélyeztetettebb "alma" típusba tartozik. A zsírszövet felszaporodása magával hozza a vérnyomás emelkedését, a vérzsírok koncentrációjának megnövekedését, amelyek elősegítik az érelmeszesedés kialakulását. Ezek koszorúér-, alsóvégtag- és nyaki ütőér szűkület, szívinfarktus formájában jelentkeznek leggyakrabban. Ezek a betegségek nagyrészt elkerülhetők, ha sikerül megőrizni vagy helyreállítani az egészséges testtömeget. Az orvosok, dietetikusok elsősorban a BMI (Body Mass Index) segítségével különítik el a normális testsúly, a túlsúly és az elhízás kategóriáit. A BMI-t a testsúly kg értékének és a testmagasság méterben kifejezett értéke négyzetének a hányadosa adja. Normális értéke 20-25 között van, 25-30 között túlsúlyról, 30-as BMI felett orvosi értelemben elhízásról beszélnek, ezen belül pedig, 40-es BMI felett, kóros elhízást állapítanak meg.Mivel a többletsúlyt nemcsak a zsírszövet, hanem az izomszövet vagy a csontok súlya is adhatja, ezért orvosi értelemben elhízás alatt a testzsír mennyiségének felszaporodását értik. Magyarországon a felnőtt lakosság körülbelül 40 százaléka túlsúlyos (BMI 25-30 között van) és mintegy 20 százaléka elhízott (BMI 30 felett).Az elhízásnak két típusa van. Az elsősorban hasra terjedő, képi hasonlattal élve "alma" formájú, férfias típusnak, pókhas, sörhas elhízásnak is nevezett típus az, ami szövődményekre, így magas vérnyomásra, infarktusra, cukorbetegségre, agyvérzésre, magas vérzsírszintre inkább hajlamosít. Ezzel szemben a csípőre, combra lokalizálódó, "körte" elhízás, amit nőies típusúnak is neveznek, általában nem okoz szív és érrendszeri szövődményeket, főleg csak esztétikai probléma, és legfeljebb visszérbetegségre hajlamosít. Sajnos, az elhízottak több mint egy része a veszélyeztetettebb "alma" típusba tartozik.

Súlycsökkentés egészségesen A középkorúak esetében az alapanyagcsere szintje lecsökken, vagyis a szervezetnek kevesebb energiára és tápanyagra van szüksége, mint korábban. Ez egy lassú folyamat, de aki ezt nem veszi figyelembe, annak pár év alatt több kilóval is nőhet a testsúlya. Az ilyenkor észbekapó nők egy része gyors fogyókúrába kezd, amitől azonban végleges, vagy hosszú távú megoldást hiába remélnek. A gyors, villámszerű divatfogyókúrák ugyanis a már egyébként is felborult hormonrendszert csak még inkább összezavarják, következményük a gyors visszahízás. A villámdiéták a középkorúak esetében azért is veszélyesebbek, mert a hirtelen fogyás következményeként létrejövő csonttömeg-vesztés az erre az életkorra jellemző csontritkulás (osteoporosis) esélyét is nagymértékben fokozza. A gyors, szélsőséges tápanyagbevitellel járó fogyókúrák helyett inkább a kevesebb energiát tartalmazó, de kiegyensúlyozott, arányos tápanyag-elosztást biztosító táplálkozást válasszuk. Ajánlott a napi többszöri, kis mennyiségű étkezés, legalább háromszori zöldség vagy gyümölcs fogyasztása, és gondoskodni kell 2-3 liter energiaszegény folyadék beviteléről is. Mérsékelt túlsúly esetén heti fél kg fogyásra kell törekedni Ezt kis odafigyeléssel is el lehet érni: diétás élelmiszerek, zsírszegény húsok, hentesáruk és sajtok, rost dús kenyérfélék és energiaszegény üdítők fogyasztásával, a korábbi válogatás nélküli táplálkozás helyett. Bizonyos rostkoncentrátumok (búza és zabkorpa alapú készítmények) és a müzlik, gabonapelyhek az étvágy csökkentésével segíthetnek. Hosszú távú fogyókúrára általában nőknek napi 1200, férfiaknak napi 1500 kalóriát tartalmazó étrendet javasolnak. Ezt a gyakorlatban kétféleképpen lehet megoldani: vagy a tápanyagtáblázat segítségével megtanuljuk hozzávetőlegesen kiszámítani az egyes táplálékhoz tartozó kalória-értékeket, vagy tartjuk magunkat ahhoz, hogy szigorúan a fogyókúra idején is ajánlható tápanyagok köréből állítjuk össze étrendünket - a tapasztalatok azt mutatják, hogy így is tartható az 1200-1800 kcal napi bevitel.