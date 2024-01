Korai menopauza: nincs esély spontán terhességre

Korai menopauzáról akkor beszélünk, amikor a menstruációs ciklus 40-45 éves kor előtt leáll, és ezzel párhuzamosan megjelennek a változókor tünetei is.

KORAI KLIMAX ESETÉN NINCS MÓD A SPONTÁN TERHESSÉGRE. FOTÓ: GETTY IMAGES

A korai menopauza okai

Pontosan nem ismert, mi okozza a korai menopauzát, de az feltételezhető, hogy a hátterében immunológiai okok, illetve genetikai hajlam is állhat. Minden olyan veleszületett vagy szerzett rendellenesség, valamint külső tényezők okozta ártalom, amely a petefészkek épségét, illetve a női nemihormon-háztartás normális működését károsítja, korai menopauzát okozhat.

Ezenfelül fertőzésekkel, endokrinológiai betegségekkel is összefügghet. Daganatos betegségek kezelésének következtében szintén kialakulhat elsősorban a petefészkek eltávolítása után, de megjelenését megfigyelték kemoterápia, illetve sugárkezelések után is.

A korai menopauza diagnózisát a szakorvos a tünetek alapján állítja fel, amelyet megerősíthet laboratóriumi módszerekkel. Ilyenkor a vérben csökkent ösztrogénszint és emelkedett FSH- (tüszőérlelő hormon), illetve LH- (luteinizáló hormon) szintek mérhetők. Az ultrahangképen kisebb méretű petefészkek láthatók.

Tünetei

A korai menopauza tünetei megegyeznek a természetes menopauzáéval, csak éppen korábban érkeznek. Azaz rendszertelenné és kimaradozóvá válik a menstruáció, majd meg is szűnik. Arra is van példa, hogy a menstruáció egyik pillanatról a másikra leáll. Jelentkezhetnek hőhullámok is, és kevesebb ösztrogén termelődik. Gyakori panasz a hüvelyszárazság, az ingerlékenység és a hangulatingadozás, az álmatlanság, a libidó csökkenése és az enyhe depresszió.

Ha a korai menopauza hirtelen következik be, például a petefészkeket műtéti úton eltávolítják, vagy azok kemoterápia, illetve sugárkezelés miatt károsodnak, a tünetek különösen súlyosak lehetnek az ösztrogénszint hirtelen csökkenése miatt.

A korai menopauzában már nincs mód a spontán teherbeesésre, eredmény csak asszisztált reprodukciós módszerektől várható. Ez a tudat pedig az amúgy is labilis nőket még mélyebb depresszióba taszíthatja. A korai menopauza csökkent nemi vággyal, lelki instabilitással és a termékenység elvesztésével járhat. Szövődménye lehet a csontritkulás és a szív- és érrendszeri betegségek is.

Mit tehetünk?

A korai menopauza a hormonok – főleg az ösztrogén – visszapótlásával kezelhető, ez a kezelésre alkalmas nők esetében orvosi felügyelet mellett folytatott, gyógyszeres terápiával lehetséges. Hormonmentes kezelés jöhet szóba nőgyógyászati daganatos betegségek, szív- és érrendszeri betegségek, sztrók vagy ezek kockázata, illetve az említett betegségek családi halmozódása esetében. A hormon, de a hormonmentes gyógyszeres kezelések mellett is fontos az egészséges életmód kialakítása: ajánlott a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott, mediterrán jellegű étkezés. Esetenként antidepresszánsok alkalmazása is indokolt lehet.