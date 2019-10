Az elveszettnek hitt nőiesség fájdalma

A nők menopauzális utazásai éppolyan egyéniek, mint ők maguk, de mégis van valami közös bennük: a középkorú léttel járó stressz, a hormonális tünetek alattomos húzásai, az öregedéstől való félelem hullámai, az elveszettnek hitt nőiség fájdalma.

Rémálom? A lelki problémák nem alaptalanok, hiszen például a fogamzó képesség elvesztése nagyon is valós probléma még akkor is, ha ebben a korban már a legtöbb nőnek kialakult családja, felnőtt gyermekei vannak. A hüvely nyálkahártyájának szárazsága, a közösülés esetleges fájdalmassága, a lanyhuló nemi vágy, az orgazmuskészség csökkenése sokaknak okoz keserű perceket partnerkapcsolatukban. A hőhullámok, a kialvatlanság, a rossz hangulat, az önértékelés elvesztése sem kedveznek a szerelmi életnek.

Egyáltalán lesz még szerelem, lesz még házasélet? Hova tűnt az önbizalom? Hiszen aki a tükörből visszanéz esetleg kissé hízásnak indult, hullik a haja és mintha bőre sem a feszesedés irányába mutatna. Már rég nem tud lemenni spárgába, és jó kedv esetén sem képes cigánykereket vetni (különben is vigyázni kell a törékenyebb csontokra).

Minden nőnek eljön egyszer ez az utazás és csak rajtuk múlik, hogy rémálom lesz-e, vagy egy nagy kaland.

Nagy kaland A szélsőséges érzelmi áramlatokat is meg lehet élni pozitívan. A régi eldobása az újjal való gazdagodás lehetősége. A hozzáállás a legfontosabb. Ezek a mondatok nem csak frázisok, hanem előremutató, pozitív gondolatok, amelyeket érdemes elmélyíteni magunkban. Agyunknak óriási hatása van testünkre, a szomatikus tünetekre és a A rendszeres nemi élet javíthatja a húgy-ivarszervek egészségi állapotát és az általános jó közérzetet. Új ötletek, módszerek alkalmazásával életmód változtatással gazdagabbá tehetjük életünket. Akár meg is fiatalodhatunk! A szélsőséges érzelmi áramlatokat is meg lehet élni pozitívan. A régi eldobása az újjal való gazdagodás lehetősége.. Ezek a mondatok nem csak frázisok, hanem előremutató, pozitív gondolatok, amelyeket érdemes elmélyíteni magunkban. Agyunknak óriási hatása van testünkre, a szomatikus tünetekre és a szexualitásra is. Tudnunk kell, hogy a szex nem csak egy fiziológiai jelenség. Még középkorban is továbbképezhetjük magunkat szexualitásról és nemiségről szóló könyvekkel, videókkal.Új ötletek, módszerek alkalmazásával életmód változtatással gazdagabbá tehetjük életünket. Akár meg is fiatalodhatunk!

Néhány "utazási" ajánlat Először is gondoljuk át a testünkben végbemenő változásokat, hiszen nem lehet általánosítani, mindenki másképp éli meg a változókort.

Jó, ha ezt megosztjuk családunkkal, közvetlen környezetünkkel is, biztosan megértőbbek lesznek velünk és könnyebben tolerálják majd fokozott ingerlékenységünket, ok nélküli felcsattanásainkat, lehangolódott állapotunkat.

Szánjunk magunkra minden nap pár órát, válasszunk valamilyen kellemes foglalatosságot, ami lehet arcápolás, masszázs, testedzés, futás, gyaloglás, görkorcsolyázás, úszás, jóga, stb.

A nőiesség megőrzéséhez vagy újjáteremtéséhez hihetetlen módon hozzájárulhat például egy hastánctanfolyam. A hastánc nem korhoz vagy testsúlyhoz kötött, középkorúak is bátran űzhetik. Fokozza az alhasi szervek vérkeringését, növeli kreativitásunkat, megváltoztatja testtartásunkat, mozgásunkat. Igenis merjünk belevágni olyan dolgokba, amelyeket esetleg korábban elképzelhetetlennek tartottunk, vagy nem volt rá időnk. A kreatív elfoglaltságok igazi énünket hozhatják elő a szemünk láttára.

A hormonális zűrzavar átmeneti, el fog múlni, ne hadakozzunk ellene, hanem próbáljunk meg vele élni. Hadd legyen ez az utazás egy kaland.