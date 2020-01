Jelek, hogy nem egyszerű náthánk van

Ha 3-4 alatt nem javulunk

Az egyszerű megfázás általában 3-4 alatt magától is elmúlik és jobban leszünk. Torokkaparás, orrfolyás, orrdugulás, köhögés, általános gyengeség és rossz közérzet tartozik a tünetek közé, amelyek nagy része 3-4 nap pihenés és sok folyadék fogyasztása után enyhülnek. Ha ennyi idő alatt mégsem javul az állapotunk, akkor mindenképp menjünk orvoshoz, mert influenzáról vagy mononukleózisról is szó lehet. De akkor is érdemes lehet megvizsgáltatni magunkat, ha nemrég tértünk vissza egy külföldi utazásról, és ezután lettünk rosszul - különösen akkor, ha valamilyen trópusi tájon jártunk.

A magas láz már egy komolyabb betegséget jelezhet.

Magas láz

A megfázás mellé társulhat ugyan láz, de ez viszonylag ritkán fordul el, főleg a kifejezetten magas láz. Ha 39 Celsius-fok fölé szökik a testhőmérsékletünk, akkor az tüszős mandulagyulladásra is utalhat. Ezzel mindenképpen orvoshoz kell menni, mert kezeletlenül hagyva komoly szövődményei lehetnek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, ha több napon keresztül hőemelkedésünk van. Ez is arra utalhat, hogy a szervezetünk épp a náthánál komolyabb fertőzéssel próbál megküzdeni.

Hányás és hasmenés

Hányinger, hányás és hasmenés ritkán kísér egy egyszerű megfázást. Így ha ezek is jelentkeznek, az szintén egy komolyabb betegség - például influenza - jelenlétére utalhat. Ezekkel a tünetekkel azért is érdemes szakembert felkeresni, hogy elkerüljük a kiszáradást.

Mellkasi fájdalom, zihálás

A köhögés sokszor kíséri a meghűlést, de ha annyira komoly, hogy zihálást és mellkasi fájdalmat is okoz, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. Ezeket a tüneteket sosem szabad figyelmen kívül hagyni, mert tüdőgyulladás vagy bronhitisz is lehet a háttérben. A szorító érzés és a hirtelen fellépő légszomj pedig akár a tüdőembólia tünete is lehet.

Izomfájdalom

Figyelmeztető jel lehet az is, ha a tüneteink egy régióra korlátozódnak - például a felső légutakra, vagy éppen a gyomorra. A tüszős mandulagyulladás torokfájást és nyelési nehézségeket okoz, de a test más részén általában nincsenek tünetek, és egy fülgyulladás is általában csak a hallószervekben és azok környékén okoz fájdalmat, dugulást. Ha pedig a nátha mellé a teljes testet érintő izomfájdalom is társul, az általában komolyabb bajt, például influenzát jelez. Ilyenkor olyan gyengének érezhetjük magunkat, hogy szinte felkelni is nehezünkre esik - ez egy szimpla meghűlésnél nem fordul elő.

