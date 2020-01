A mandulagyulladás szövődményei

A mandulagyulladás a torokmandulák gyulladását jelenti, amelyet okozhatnak vírusok és baktériumok egyaránt. Magas lázzal, garattáji fájdalommal, a nyirokcsomók megduzzadásával jár együtt. Milyen szövődményei lehetnek ennek a gyakori betegségnek?

Légzési problémák

A megduzzadt mandulák nehezíthetik a légzést, amely egyes esetekben komoly gondokat is okozhat. Ilyen például az alvási apnoé kialakulása, amelyalvásközben zavarja meg a beteget. A gyakori légzéskimaradások indokolják a mandulák eltávolítását.

Tüszős mandulagyulladás

A mandulagyulladás egyik gyakori szövődménye. Ilyenkor a mandula körül genny halmozódik fel, azaz tályog alakul ki. A tályog kialakulása előtt a gyulladás gyakran visszatér. A gennyesedés hatására a környező szövetek is begyulladnak, ezzel okoznak súlyosabb gondokat. A tályog hatással lehet a középfülre is, az könnyen begyulladhat. Emellett előfordul, hogy bevérzéseket okoz, például orrvérzést. Kialakulása különböző garati fertőzésekhez vezet, legsúlyosabb esetben a belső nyaki artéria is károsodhat. Ilyenkor a tályogot lecsapolják, végső esetben eltávolítják a mandulákat.

Milyen szövődményei lehetnek a mandulagyulladásnak?

Egyéb súlyos szövődmények

A szövődmények összefüggően alakulnak ki. Ha nem foglalkozunk velük, komoly károkat okozhatnak a szervezetünkben. Ha a gyulladás elharapódzik, akkor a kórokozók bekerülnek a véráramba, így pedig vérmérgezést idéznek elő. Elérhetik a csontokat, ízületeket, a tüdőt is, itt pedig gyulladást okoznak. Ezt Lemierre szindrómának nevezzük. Amennyiben nem kezeljük halálos is lehet.

Vesegyulladás és reumás láz

A gyulladás kárt tehet a vesékben is: ilyenkor a vesékben található glomerulusok károsodnak. Meglehetősen ritka szövődményről van szó.

Mit érdemes tudni a reumás lázról? A részletekért kattintson!

További szövődmény lehet a reumáslázis, hiszen a szövődmény az egész testre kiterjedő gyulladást okoz, így érintheti a szívet, az ízületeket is, valamint bőrelváltozásokat, idegrendszeri károsodást is okozhat.

A legtöbb esetben a mandulagyulladás szövődményei antibiotikummal is kezelhetők, de nem érdemes kivárni, míg elérjük ezt az állapotot. A legjobb, ha már a kezdeti tüneteknél orvoshoz fordulunk!