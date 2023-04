Te jól fújod az orrod? Betegség lehet a rossz technikából

Gyerekeknél – életkorukból adódó anatómiai sajátosságok miatt – könnyen alakul ki egy egyszerű náthából orrmelléküreg, leggyakrabban arcüreg vagy rostasejt gyulladás. A nátha és a szövődményként kialakuló orrmelléküreg-gyulladás bizonyos tünetek alapján jól elkülöníthető egymástól.

Nátha vagy arcüreggyulladás?

Az arcüreg vagy rostasejt gyulladás a nátha megszokott tüneteivel: orrdugulással, tüsszögéssel, emellett sárgás zöldes, általában sűrű orrfolyással kezdődik. Fő tünet az orrfolyás és a légcső felé lecsorgó váladék miatt a köhögés, de fejfájás, néha magas láz, szem körüli duzzanat is kialakulhat. Fontos jel az is, ha a nátha átmeneti javulását rosszabbodás követi. A két betegség között azért is fontos különbséget tenni, mert míg a náthát vírusok okozzák, a náthából kialakult arcüreggyulladás már bakteriális felülfertőzés következménye, amit szükség esetén antibiotikummal kell kezelni.

ARCÜREGGYULLADÁS TÜNETEI: ORRFOLYÁS ÉS A LÉGCSŐ FELÉ LECSORGÓ VÁLADÉK MIATTI KÖHÖGÉS. FOTÓ: GETTY IMAGES

„A betegség orrfolyással, orrdugulással, tüsszögéssel kezdődik, ami a melléküregek elzáródása miatt feszülő fejfájással, az érintett üreg nyomásra, kopogtatásra fokozódó fájdalmával folytatódik, de esetenként láz is jelentkezhet. A fájdalom kisugárzik néha a felső fogak és a fülek felé is és a fej előre hajtásakor intenzívebbé válhat. Látványos különbség ugyanakkor, hogy míg közönséges nátha esetén a váladék hígabb állagú és átlátszó, addig az arc- és homloküreg-gyulladást általában féloldali, csak az egyik orrfelet érintő, nagy mennyiségű, sűrű, zöldes vagy sárgás árnyalatú váladékozás jelzi. Az orrfújás ilyenkor sokkal nehezebb és úgy tűnhet, nem sikerül teljesen „kiüríteni” az orrjáratokat” – erősíti meg Dr. Tamás László, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója. Fontos! Fájdalomcsillapító hatására sem szűnő, illetve rosszabbodó fájdalom, illetve egy héten túl fennálló felső légúti panaszok vagy láz esetén forduljunk a háziorvosunkhoz, aki szükség esetén fül-orr-gégészeti vizsgálatra fog minket irányítani.

Arcüreggyulladásra hajlamosító tényezők

Dr. Tamás László hangsúlyozta, hogy az arc- és homloküreg-gyulladások kialakulásához a kórokozók mellett az anatómiai sajátosságok is jelentősen hozzájárulnak. A felnőtteknél ilyen az orrsövényferdülés vagy az orrpolip, melyek szűkítik a melléküregek nyílását, így azok nem tudnak megfelelően szellőzni, a felgyülemlő váladék ezért nem tud kiürülni. Gyerekeknél a megduzzadt orrmandula és a rossz orrfújási technika hajlamosít melléküreg gyulladásra, azonban kisgyermekkorban homloküreg gyulladásról még nem beszélünk, mivel a homloküreg csak később fejlődik. A Magyarországon népbetegségnek számító allergiás nátha bármely életkorban hajlamosít a betegségre.

Az arcüreggyulladás kezelése

„A kezelés során a nyálkahártya-duzzanat csökkentése, a szellőzés biztosítása, a váladék termelődésének csökkentése, illetve a bakteriális fertőzés megszüntetése a cél. Akut vírusos arcüreggyulladás esetén az orrspray-k képezik a terápia alapját. Akut bakteriális arcüreggyulladás során általában antibiotikus terápia alkalmazandó, melynek célja a bakteriális fertőzés megszüntetése, a betegség időtartamának megrövidítése és a szövődmények megelőzése. Emiatt nagyon fontos, hogy a szakorvos által előírt időtartamig és mennyiségben szedjük a gyógyszert. Az enyhe/középsúlyos esetekben a bakteriális arcüreggyulladás antibiotikum nélkül is gyógyul, a terápiát pedig ki lehet egészíteni inhalálással és infralámpa használatával” – javasolja Dr. Tamás László, hozzátéve, hogy előbbi hatására megnyílnak a melléküregek, míg utóbbi csökkenti a gyulladást.

A betegséget gyakori szappanos kézmosással és a lakás rendszeres szellőztetésével lehet megelőzni, de a legfontosabb óvintézkedés, amit tehetünk, hogy félig gyógyultan, illetve félig betegen nem megyünk közösségbe és a gyermekeket sem visszük lázasan, náthásan a többi gyermek közé.



