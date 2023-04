Tabutéma, de ezt tudnod kell az orrváladékról

Az orr melléküregei nyálkahártyával bélelt légtartalmú üregek, szerepük összetett. A levegő az orrüregben megszűrődik, felmelegszik és párásodik. Az orrüreget nyálkahártya borítja, a rajta található szőrök - csillószőrök - mozgásukkal mintegy kisöprik a termelt nyákot, így az abban oldott idegen anyagokat is.

Az orrüreget bevonó nyákot speciális sejtek és mirigyek termelik. A nyák szerepe a mechanikus védekezés része, hiszen elnyeli és feloldja a belélegzett levegőben lévő részecskéket, így akadályozva meg, hogy a mikroorganizmusok és idegen anyagok a mélyebb és védtelen légutakba kerüljenek.

MEGFÁZÁS ESETÉN A NYÁLKAHÁRTYA MEGDUZZAD, AMI FOKOZOTT NYÁKTERMELÉSSEL JÁR. FOTÓ: GETTY IMAGES

A váladék az orrból a garatba csorog lefelé, innen köhögéssel, tüsszögéssel távolítjuk el, de egy részét lenyeljük. A nyálkahártya tehát öntisztul, folyamatosan képes megújulni és ellátni a feladatát. Ha megbetegszünk, megfázunk, akkor ez az ideális állapot megváltozik.

Ez történik, ha megbetegszünk!

Fertőzések, gyulladások, megfázás következményeként a légutakban termelődő nyák mennyisége, minősége és összetétele is megváltozik. Általában a nyálkahártya megduzzad, begyullad, ez a folyamat fokozott nyáktermeléssel jár együtt. A fertőzések eredményeképpen a csillószőrök sérülnek, így a szervezet mechanikus védelme meggyengül, feladatát nem tudja megfelelően ellátni.

A nyákoldás fontossága

A betegség súlyosságától függően a váladék sűrűsége eltérő lehet. Kezdetben általában vizes állagú orrfolyás, bő köpetürítés jelentkezik, később a váladék besűrűsödik, tapadóssá válhat.

A nyákoldás hozzájárulhat a légutak megtisztításához, megszabadítva azokat a felgyülemlett nyáktól, mely elhalt sejteket, kórokozókat, idegen anyagokat is tartalmaz. A sűrű állagú tapadós váladék nemcsak kellemetlen panaszokat okoz, hanem a szövődmények kialakulásának veszélyét is magában hordozza. A légutakban a pangó váladék kedvező körülményeket teremt a baktériumok szaporodásához. Az orrban besűrűsödött és letapadt váladék arcüreggyulladáshoz vezethet, sőt szövődményként az alsó légutak is begyulladhatnak.

Van megoldás!

A nyákoldás elősegítésére hatékony készítmények állnak rendelkezésre. Egyes szerek a nyák sűrűségének csökkentésével segítik a váladék ürítését. Más hatóanyagok a köpetürítés gyakoriságát fokozzák a hörgők ingerlése révén.

A nyákoldás segítségével hamarabb gyógyul az egyszerű nátha és megelőzhető lehet a felülfertőződések, szövődmények kialakulása. A nyákoldó készítmények különböző formában érhetők el: helyileg alkalmazható sprayk, inhaláláshoz való oldatok, belsőleges készítmények, tabletták, szirupok.



