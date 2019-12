5 egészséges forró ital, ami még finom is

Forró fűszeres kókusz-mandulatej

Azoknak, akik valamely érzékenységük vagy csak egyéni választásuk okán nem isznak tejet, kiváló alternatíva lehet a forró fűszeres kókusz-mandulatej. Az elkészítéshez szükségünk lesz egy csésze ízesítetlen mandulatejre, egy kanál kókuszzsírra vagy olajra, egy fél teáskanál kurkumaporra, fél teáskanál gyömbérre vagy gyömbérporra, és ízlés szerint vanília kivonatra/aromára. Fűszerek kedvelői egy csipet szerecsendiót és egy csipet Cayenne csilit is tehetnek hozzá. Az elkészítése végtelenül egyszerű, az összes hozzávalót összeöntjük hidegen egy lábasba, s takaréklángon, gyakran kevergetve melegítjük fel. Melegen tálaljuk.

Egy forró italt kortyolva nézni a hólepte tájat - kevés kellemesebb van ennél télen. Fotó: iStock

Londoni köd

Már a neve is izgalmas ennek a tea alapú forró italnak, amihez szükségünk lesz egy vagy két filter earl grey-re, bő egy deci forró vízre, 2,5 deci mandulatejre, 1 teáskanál mézre, egy kis vaníliára (ez utóbbi elhagyható). A filtereket áztassuk 5 percig forró, de nem forrásban lévő vízbe, majd egy turmixgépbe öntsük bele a többi hozzávalóval együtt és magas fokozaton dolgozzuk össze, míg jó habos, "ködös" nem lesz. Akár reggelire is fogyaszthatjuk, hiszen a fekete tea kiváló alternatív koffeinforrás, tele van antioxidánssal, az earl greyben lévő bergamott pedig nyugtató és stresszoldó hatású.

Ha van otthon tejhabosító, akkor mandulatejből is lehet habot varázsolni a londoni ködre. Fotó: iStock

Orosz tea

Ha van olyan nemzet, amelyik mindent tud a hidegről, az biztosan az orosz. Nézzük, mivel is védekeznek, s töltik fel a vitaminraktáraikat, amikor odakint repkednek a mínuszok és a párás előszobában pedig az influenzavírusok. A mennyiség soknak tűnhet, de ebből érdemes is nagy adagot csinálni, mert pillanatok alatt megissza majd a család. Plusz kicsit bonyolult, mint minden orosz recept, így ez is egy érv a mennyiség mellett.

Hozzávalók: