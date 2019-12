10+1 tipp, hogy megelőzzük az influenzát

Leginkább a gyerekek, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők a veszélyeztetettek, de az influenzával való megfertőződés, valamint az esetleges súlyos szövődmények kialakulása az egészséges, fiatalabb emberekre is fenyegetést jelenthet.

Az influenza terjedése

A kézmosás kulcsfontosságú az influenza megelőzése (Fotó: Europress)

Az influenza megelőzése

Fokozottan ügyeljünk a kézhigiéniára! A megfelelő technikát alkalmazva, meleg vízzel mossunk alaposan kezet, akár a megszokottnál többször is. A kézmosás hatékonyságának növelése érdekében használjunk antibakteriális szappant, amennyiben nincs lehetőségünk kézmosásra, használjunk víz nélkül is alkalmazható kézfertőtlenítőt. Semmiképpen ne feledkezzünk meg kezeink tisztaságáról olyan szituációkban, mint például tömegközlekedés, óvodai, iskolai látogatás, munkahely, étkezés, orrfújás stb. amikor nagyobb a fertőzés esélye.

Megfázás, betegség esetén ne csak mi magunk, hanem családunk, munkatársaink védelmében is ügyeljünk a megfelelő kézhigiéniára, mossunk alaposan és gyakran kezet.

Ha egy családtag beteg, akkor különösen figyeljünk a személyes higiéniára: gyakori kézmosás, szellőztetés mellet például éjszakára különítsük el a beteg és az egészséges családtagokat.

Tüsszentsünk, köhögjük mindig eldobható papír zsebkendőbe és ne a kezünkbe.

Az influenzás időszakban kerüljük a közvetlen testi kontaktust, ugyanis az öleléssel, kézfogással vagy puszival szintén könnyedén cserélhetnek gazdát a kórokozók.

Szellőztessünk sokat mind otthon, mind a munkahelyünkön és igyekezzünk minél több időt tölteni a szabadban - természetesen a megfelelő öltözetben.

Tisztítsuk gyakrabban a környezetünkben lévő tárgyakat és felületeket!

Étkezzünk egészségesen, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket! Részesítsük előnyben az olyan idényjellegű ételeket, mint a cékla, a savanyú káposzta, a kelkáposzta vagy a csipkebogyó.

A fogyókúrát, diétázást vagy tisztítókúrát semmiképpen se időzítsük az influenzaszezonra, hiszen nem szerencsés, ha ilyenkor vonjuk meg az energiát szervezetünktől. Normál, kiegyensúlyozott étkezéssel ugyanis jobban felkészíthetjük szervezetünket a vírus elleni harcra, így még ha el is kapjuk az influenzát, gyorsabban épülhetünk fel a betegségből és enyhébbek lehetnek a szövődményei is, mint abban az esetben, ha csökkentett kalóriát veszünk magunkhoz.

A rendszeres testmozgás szintén fontos egészségünk megőrzése szempontjából. A túlzásba vitt sportolás azonban ilyenkor gyengítheti immunrendszerünket, úgyhogy ne essünk túlzásokba. Az edzőteremben a többek által használt kondicionáló eszközöket és gépeket használat előtt tisztítsuk meg alaposan. Edzés után zuhanyozzunk le és csak az után menjünk ki a szabadba, miután teljesen megszáradtunk és nem vagyunk már kimelegedve.

Bánjunk óvatosan az alkohollal, dohányzással és a hajnalig tartó bulizással, hiszen ezek szintén gyengíthetik az immunrendszert, mely így fogékonyabbá válik a kórokozókra. Végül, de nem utolsó sorban, oltassuk be magunkat influenza ellen!

Nátha vagy influenza? Töltse ki tesztünket, melyből kiderül, nátha vagy influenza okozza-e panaszait!

Mik az influenza tünetei?

láz

hidegrázás

kimerültség

izomfájdalom

fejfájás

véres vagy elszíneződött köpet

mellkasi fájdalom

nehézlégzés

elkékülés

megváltozott tudatállapot

csökkenő vérnyomás

gyermekeknél lelassulás, aluszékonyság, nehezített légzés

Az influenza vírus által okozott fertőző betegség , mely komoly szövődményeket is maga után vonhat.terjed, így különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a tüsszentésre, köhögésre, amelyekben található parányi cseppek akkora koncentrációban terjednek a levegőben, hogy könnyedén fertőzést okozhatnak. Szinte hihetetlen, de egyetlen influenzás embertől származó tüsszentés egy egész szobát képes vírusokkal beteríteni, és a fertőzés veszélye még órákkal később is megmarad. Ugyanakkor a. Egy 2012-es tanulmány szerint az influenzavírus a környezetbe jutást követően akár 5-10 percig is életben marad a kézen és egyéb felületeken, így azok érintésével könnyedén elkaphatjuk, illetve továbbadhatjuk a vírust. Elég csupán, ha egy kézfogás után szánkhoz vesszük a kezünket, vagy kifújjuk az orrunkat.Az influenzaszezon közepette is. "Mint általában minden betegségnél, az influenza esetében is a megfelelő védekezés és a megelőzés a leghatékonyabb módja annak, hogy megállítsuk annak terjedését és elkerüljük a betegséget" - mondta Dr. Fekete Ferenc, a Heim Pál osztályvezető főorvosa. "A vírus terjedésének módját tekintve az egyik legalapvetőbb dolog, hogy a helyes táplálkozás és a rendszeres mozgás mellett kiemelten kezeljük a magunk és környezetünk higiéniáját, hiszen ha valaki köhög és tüsszög a környezetünkben, akkor a megfertőződés esélye igen magas."A szakértő szerint nagyban csökkenthetjük az influenzafertőzés esélyét vagy annak továbbadását, ha megfogadunk néhányet!Amennyiben a kellő elővigyázatosság ellenére sem sikerült elkerülnünk az influenzát, márAz influenza, és a klasszikus náthás tünetek mellé komolyabb panaszok is csatlakoznak, ilyenek:Mindenképpen orvoshoz kell fordulni, ha olyan súlyos tünetek jelentkeznek, mint:Az influenzás beteg lassabban gyógyul, maga a betegség nagyjából 10 napig tart, de a kimerültség még 2-3 hétig érezhető.