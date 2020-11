Influenza: mi okozza, mik a tünetei, milyen szövődményekkel járhat?

Nemsokára indul az influenzaszezon. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat!

2. Szövődmények: komolyabb veszélyek állnak fenn a náthához képest

3. Össze nem téveszthető tünetek

láz

hidegrázás

kimerültség

izomfájdalom

fejfájás

véres vagy elszíneződött köpet

mellkasi fájdalom

nehézlégzés

elkékülés

megváltozott tudatállapot

csökkenő vérnyomás

gyermekeknél lelassulás, aluszékonyság, nehezített légzés

4. Télen alakul ki a járvány

5. Körültekintéssel igenis megelőzhető

Zsebkendőbe tüsszentsünk, így távol tarthatjuk a vírusokat a kezünktől.

Minél gyakrabban mossunk kezet, és lehetőleg ne nyúljunk az arcunkhoz.

Gyakran szellőztessünk, így kevesebb vírus marad a légtérben.

Kerüljük a szoros kapcsolatot a betegekkel, ha kell, viseljünk maszkot.

6. Fontos az ágynyugalom, nem szabad lábon kihordani!

7. Az oltás védelmet nyújt

Okozhat-e influenzát a védőoltás? Az influenza elleni védekezés ma ismert leghatékonyabb módját az időben beadott védőoltás jelenti. A vakcinákkal kapcsolatban ugyanakkor számos tévhit kering a köztudatban. Korábbi cikkünkben ezeket szedtük csokorba.

Míg a nátha néhány nap alatt elmúlik, és többnyire nem veszélyes, addig az influenza szövődményei főleg kisgyermekeknél, időseknél és krónikus betegségben szenvedőknél okozhat súlyosabb betegségeket.Az influenza néhány óra alatt ledönti az embert, és a klasszikus náthás tünetek mellé komolyabb panaszok is csatlakoznak, ilyenek:, ha olyan súlyos tünetek jelentkeznek, mint:Az influenzás beteg lassabban gyógyul, maga a betegség nagyjából 10 napig tart, de a kimerültség még 2-3 hétig érezhető. Töltse ki tesztünket, hogy megtudja, tünetei alapján csak megfázott, vagy netán az influenza kerítette hatalmába , amikor a fűtött lakások száraz levegője szárítja az orrüreg nyálkahártyáját, ezáltal megkönnyíti a vírusok bejutását a szervezetbe. Ráadásul ilyenkor az emberek többet vannak együtt egy légtérben, ami szintén növeli a fertőzés veszélyét.Ha megbetegszünk, fontos az ágynyugalom, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, és segíthetnek a különböző C-vitamin-tartalmú készítmények . Az influenzával járó láz csillapításának veszélytelenebb módja a hideg vizes lepedőbe való beburkolás és a hűtőfürdő (ilyenkor fokozatosan hűtjük el a langyos vizet). Ha gyógyszereket is alkalmazunk, erről kérjük az orvos, a gyógyszerész tanácsát, ugyanis, így ha nem figyelünk, túladagolás is előfordulhat.Elsősorban az öt éven aluli kisgyerekeknek, a terheseknek, az időseknek, és a hat hónaposnál idősebb krónikus betegségben szenvedőknek ajánlott az influenza elleni védőoltás . Azonban az aktív korú, munkába járó embereknek szintén előnyös, mivel a betegség megelőzésével nem kell kiesnie a munkavégzésből. Ezzel nemcsak önmagunkat, hanem környezetünket és hozzátartozóinkat is védjük az influenza ellen., így nem okozhat influenzás megbetegedést! Gyakorlatilag mellékhatás nélkül zajlik az oltás utáni időszak, legfeljebb hőemelkedés, a beadás helyén enyhe fájdalom vagy duzzanat, bőrpír jelentkezhet.