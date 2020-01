Feküdjön otthon, vagy menjen orvoshoz?

Érdemes megnövelni a szoba páratartalmát, fújja ki mindig az orrát, ha tele van, és ehhez lehetőleg használjon eldobható zsebkendőt, ami higiénikusabb.

Gyakran mossunk kezet, és egyébként jól tesszük, ha erre már minél kisebb korban megtanítjuk a gyermekeinket is.

A kaparó, fájó toroknak jól eshet a toroköblögetés , a torokborogatás és az inhalátoros kezelés. Ha a nyelés nagyon fájdalmas, különösen a gyerekeknek érdemes az ennivalót pépesíteni. Ilyenkor amúgy is jobban esik a meleg, folyékony étel, a leves, meleg tej, tea, kakaó Az otthoni ágynyugalom és az előbb felsorolt praktikák tehát leggyakrabban elegendőek, hogy a betegséget néhány nap alatt leküzdje a szervezet.ha olyan tüneteket észlelünk, amelyeket aggasztónak találunk, amelyek nem enyhülnek, például ha a magas láz néhány napnál is tovább tart, ha folyamatos a hidegrázás, ha a betegség kezdetétől számított 5-10. napon tér vissza egy már elcsitult láz, vagy ha ebben az időszakban rosszabbodnak a tünetek.

Keressük fel a háziorvosunkat, aki szükség esetén szakorvoshoz irányít, ha fejfájásunk több napig tart, fülfájást , bőrkiütést, mellkasi fájdalmat, szokatlan fáradtságot tapasztalunk. Ha a magas lázat nem tudjuk csillapítani, ha általános rosszullétet tapasztalunk, akkor is feltétlenül menjünk orvoshoz., ha hosszan tartó torokfájásunk van, ha fehéres vagy sárgás, pontszerű lepedéket látunk a manduláinkon vagy a torkunkon.Kisgyermekek a szokottnál nyűgösebbek lehetnek, vannak, akik a fájdalmat rosszul tűrik, pedig a sírás, hangoskodás további fájdalmakat okozhat. Ilyenkor higgadtságunk megőrzése és a gyermek figyelmének lekötése átsegít a nehézségeken. Ha a gyermeknek nincs magas láza, illetve nem érzi magát rosszul, jól felöltöztetve lehet ágyon kívül is néhány órát, és gyermekorvosok szerint a rövid séta is jót tesz friss levegőn.