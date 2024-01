Magas a vérnyomásod? Lehet, hogy a párodnak is az

Gyakori, hogy ha valakinek magas a vérnyomása, akkor a párjának is az – számolt be a Journal of the American Heart Association című folyóiratban megjelent friss amerikai kutatás eredményéről a Science Daily.

Fontos a rendszeres ellenőrzés. Fotó: Getty Images

Egymás tükörképei

Sokan tudják, hogy a magas vérnyomás gyakori a középkorú és idősebb felnőttek körében, mégis meglepődtünk, hogy sok idősebb párnál a férjnek és a feleségnek is magas a vérnyomása" – állítja Dr. Chihua Li. A Michigani Egyetem munkatársa szerint az Egyesült Államokban például a vizsgált ötvenéves vagy annál idősebb párok több mint 35 százalékánál mindkét félnek magas volt a vérnyomása.

A kutatók azt akarták kideríteni, hogy sok házaspár, akiknek gyakran azonosak az érdeklődési köreik, az életkörülményeik, az életmódbeli szokásaik és az egészségi állapotuk, osztoznak-e a magas vérnyomásban is. Korábbi tanulmányok, amik bizonyos betegségek meglétét vizsgálták a párok között egyetlen ország vagy kisebb régiók mintáit vették alapul. Most 3989 amerikai, 1086 angol, 6514 kínai és 22 389 indiai házaspár vérnyomásadatait elemezték.

Kiderült, hogy míg a magas vérnyomás gyakoribb az Egyesült Államokban és Angliában, mint Kínában és Indiában, azonban a párok közötti összefüggés Kínában és Indiában erősebb. Ennek egyik oka kulturális lehet. Kínában és Indiában erősen hisznek a család összetartó erejében, így a párok talán jobban befolyásolják egymás egészségét – állapították meg a kutatók. Szerintük eredményeik rávilágítanak arra, hogy a magas vérnyomás diagnosztizálásában és kezelésében párkapcsolati alapú szűréseket is kellene végezni.