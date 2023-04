A legtöbb ember teljesen természetesnek veszi, hogy biztosítást köt a házára vagy az autójára, az egészségbiztosításra viszont eddig még annak ellenére is kevesebben gondoltak, hogy a legfontosabb értékük védelméről van szó. A 2020-ban Magyarországon is kitört koronavírus-pandémia ugyanakkor sokak figyelmét felhívta arra, hogy egy komolyabb betegség milyen súlyos helyzetet teremthet egy családban, akár anyagi szempontból is. Kovács Dóra, a Generali Biztosító egészségbiztosítási szakértője szerint a járványt követően az egészségbiztosítások iránti érdeklődés is jelentősen megnőtt.

Sokan anyagi okokból nem kötnek biztosítást, abba azonban talán bele sem gondolnak, hogy milyen súlyos anyagi terhet okozhat, ha valaki egy baleset vagy betegség után tartósan keresőképtelenné válik, esetleg ápolásra szorul. Mindez ugyanis akár a családtagoknak is jelentős anyagi megterhelést jelenthet. „Szeretnénk megtörni azt a mítoszt, hogy az egészségbiztosítás luxus. Főként az ilyen nehéz gazdasági helyzetben lehet szükség arra, hogy ne legyünk alulbiztosítottak” – emelte ki Kovács Dóra. Hangsúlyozta: egy egyszerű szürkehályog-műtét esetén is 186 nap az általános várakozási idő az állami ellátórendszerben, egy egészségbiztosítás azonban ezt jelentősen lerövidítheti. Komolyabb műtétek esetén ráadásul igen jelentős összeget spórolhat meg a biztosított.

Százezreket spórolhatunk egy ilyen biztosítással

Elég csak egy rossz mozdulat, hogy sportolást követően keresztszalag-szakadás miatt kórházba kerüljünk. Amennyiben minél előbb szeretnénk műtéti időpontot kapni, és magánorvoshoz fordulunk, úgy az egynapos sebészeti beavatkozásért 300-500 ezer forintos összeget is kénytelenek vagyunk kifizetni. Egy ilyen biztosítással így százezreket spórolhat meg a bajba jutott beteg – hangsúlyozta a szakértő.

Sokan nem is magánúton, hanem a munkáltatójuk által részesülnek ilyen biztosításban: egy friss felmérés eredménye szerint a megkérdezettek csaknem negyedének (23 százalék) a cége egyfajta pluszjuttatásként garantálja az egészségbiztosítást. Ennek persze gazdasági szerepe is van, hiszen a cég érdeke is, hogy a dolgozó minél hamarabb, jó egészségben visszatérhessen a munkahelyére, és ne kelljen az állami ellátórendszerben hosszú hónapokig várnia egyes vizsgálatokra vagy kezelésekre.

