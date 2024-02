Megfizettetnék a magánorvosokkal a félrekezelések költségét

Mint azt korábban megírtuk, Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár már tavaly szeptemberben arról beszélt egy konferencián, hogy számos olyan magánrendelő működik az országban, amelyek működésére nincs kellő rálátása sem az államnak, sem az adóhivatalnak. Az e rendelőkben félrekezelt betegeket pedig a közfinanszírozott kórházaknak kell ellátnia. „Az nem működik, hogy az állami kórházak egyfajta védőhálók legyenek a magánszektor mögött” – hangsúlyozta akkor Takács. Február elején aztán a Belügyminisztérium honlapján megjelent egy jogszabálytervezet, amelyből részletesen kiderül, hogyan tervezi az állam kifizettetni az említett félrekezelések nyomán fellépő költségeket.

Amennyiben elfogadják a tervezetet, a jövőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ki fogja számlázni azon kezelések költségét, amelyeket a magánszolgáltatóknál kezdtek el, de egy szövődmény vagy váratlan helyzet miatt állami intézményben kellett befejezni. Az InfoRádió beszámolója szerint a NEAK azzal magyarázza az intézkedést, hogy mivel a magánellátásból eredő profitot a magánszolgáltatók könyvelhetik el, így joggal várható, hogy amennyiben szakszerűtlen ellátás miatt további állami kezelésre szorul a páciens, akkor annak költségét a magánszolgáltató megtérítse.

Lancz Róbert, a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke az InfoRádiónak nyilatkozva arról beszélt, hogy valójában jelenleg is működik hasonló rendszer, és az új tervezet csupán azt módosítja némiképp. A magánszolgáltatóknak ugyanis eddig is úgynevezett háttérintézményi szerződést kellett kötniük, amelynek értelmében rendszeres díjat fizettek azoknak a közfinanszírozott intézmények, ahova továbbküldték szükség esetén a betegeket. Változás most abban jöhet, hogy ezentúl nemcsak egy rendelkezésre állási díjat kell fizetnie a magánszolgáltatóknak, hanem magát az ellátás költségét is meg kell téríteniük. Lancz szerint ez vállalható, de nehezen tervezhető költség.

