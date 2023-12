Kilyukadt a légcsöve, mert visszatartotta a tüsszentést

Egy szénanáthában szenvedő férfi autóvezetés közben érezte, hogy tüsszentenie kell. Azonban ahelyett, hogy hagyta volna megtörténni, összeszorította a száját és ujjaival az orrát is befogta, így elfojtotta az érkező tüsszentést. Közvetlenül ezután viszont megduzzadt és fájni kezdett a nyaka - írja az IFLScience.

Mire a sürgősségi osztályra került, a beszéd, a nyelés és a légzés nem okozott neki gondot, de a duzzadt és fájó nyakát alig tudta mozgatni. Amikor megnyomták a kérdéses területet, az orvosok enyhe recsegő hangot, úgynevezett crepitus-t hallottak.

Nem érdemes visszatartani a tüsszentést. Fotó: Getty Images

Egy CT-vizsgálat végül kimutatta, hogy a férfi légcsövén van egy egy 2 mm hosszú, 2 mm széles és 5 mm mély szakadás.

A sérülést bemutató tanulmány szerzői szerint ez az első ismert eset egy olyan spontán légcsőperforációról, amelyet a tüsszentés visszatartása okoz. A férfi valószínűleg azzal, hogy befogta az orrát és a száját, a normálisnál 20-szor nagyobb nyomást gyakorolt a felső légutakra, és ez beszakította a légcsövét.

Szerencsére nem volt szükség műtétre, a férfi két nap megfigyelés után elhagyhatta a kórházat, az öt héttel későbbi kontroll vizsgálatra pedig már be is gyógyult a seb.

A szerzők ezért mindenkinek azt tanácsolják, hogy semmiképpen se tartsák vissza a tüsszentést, mert sérülést okozhatnak ezzel magukkal.

Spontán légcsőszakadás fizikai trauma következtében is kialakulhat, akár sérülés, akár műtéti beavatkozás következtében. Szerencsére azonban ez is nagyon ritka, csak néhány esetről számoltak be.