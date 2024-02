Öt lépés, amellyel megóvhatod a tüdőd

A Semmelweis Egyetem edukációs cikkében dr. Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója ad hasznos tanácsokat a tüdő egészségének megőrzéséhez.

Végezz légzőtornát naponta háromszor

Ritkán gondolunk rá így, de a légzés valójában egy pumpálás, és mint ilyen, légzőgyakorlatokkal fejleszthető. Érdemes naponta háromszor egy-egy fogmosásnyi időt légzőgyakorlatokra fordítani, jól megtornáztatva a tüdőt, illetve a légzőizmok azon részeit is, amelyek nyugalmi légzéskor kimaradnak, így hosszú távon elsatnyulnak. Légzőtornát bárki végezhet, de azoknak különösen ajánlott, akik valamilyen ok miatt nem sportolhatnak. Ehhez a szakember öt légzőgyakorlatot javasol, amelyeket az alábbi videóban tekinthetsz meg.

Sportolj a tiszta levegőn

A sport, különösen a szabad levegőn végzett sport az egész szervezet egészségének megőrzése érdekében nélkülözhetetlen. Csakhogy sportolás közben az erőltetett légzés miatt több levegő áramlik át a szervezeten, ezért a szabadban végzett sporttevékenységnél, futásnál például különösen oda kell figyelni a belélegzett levegő minőségére. Ha az időjárás kedvezőtlen, így akár magas a szállópor-koncentráció, akkor inkább beltéri sportot kell választani, vagy kora reggelre időzíteni a mozgást, kerülve a főutakat.

Kerüld a külső-belső légszennyezést

A légszennyezéssel a szervezetbe jutó részecskék méretüktől függően a hörgők aljáig, a léghólyagokig is eljutnak, sőt, a legapróbbak még a keringésbe is bekerülnek. Ezek a köznyelvben szálló porként emlegetett, láthatatlan mikrorészecskék kórokozókat, káros anyagokat, pollent és más, betegséget okozó anyagokat visznek magukkal. A tüdő egészségének megőrzéséhez tehát nagyon fontos a lehetőségekhez képest a legtisztább levegő belégzése. E tekintetben pedig a dohányzás nem más, mint masszív légszennyezés, amelynek bizonyított rákkeltő hatását egy 2022-es szakmai konferencián mondták ki. A tüdő egészségét ez a szokás biztosan károsítja, aki tehát egészséges tüdővel szeretné élni az életét, hagyjon fel vele – figyelmeztet dr. Müller Veronika.

Ne vedd félvállról a légszomjat

Figyelmeztető jel lehet a tüdő egészségét illetően, különösen fiataloknál, ha már kisebb megterhelésre légszomj lép fel, vagy sportoláskor nagyon hamar kifulladunk. Ezek hátterében enyhe asztma is állhat, amit a háziorvossal konzultálva érdemes kivizsgáltatni. Az enyhe asztma ritkán jelentkezik, erős sport, nagy stresszhatás provokálja a kifulladást vagy köhögést, amit sokan nem ismernek fel, inkább megfázásként, vírusfertőzésként azonosítják. De nem érdemes megijedni a diagnózistól, jó tudni, hogy alkalmi inhalációs gyógyszerek segítséget jelentenek ilyen esetben is.

Figyelj az alvásodra

Kevesen gondolnak rá, de az alvás minősége is szorosan összefügg a tüdő egészségével – magyarázza a pulmonológus szakorvos. A napközbeni fáradtságot alvással összefüggő légzészavar, alvási apnoé is okozhatja, különösen ha a tünetek között jelentős túlsúly, magas vérnyomás, horkolás is fennáll. Az alvással összefüggő légzészavar a 40-50 év felettiek 4-5 százalékánál jelentkező kórkép, amely hosszabb távon kellemetlen következményekhez vezet. Ezek elkerüléséhez fontos a diagnosztika, tehát ezen tünetek jelentkezésekor elsőként érdemes tájékozódni, valamint az alvásról konzultálni a háziorvossal.

