Hurutos köhögés: súlyos betegség is okozhatja

Felhőátvonulások lesznek jellemzők több-kevesebb napsütéssel. Többfelé lehet zápor vagy hózápor. Erős, viharos lesz az északi szél, 3, 8 fokos maximumhőmérsékleteket mérhetünk. Kedden hidegfront hat a szervezetre. Gyakoriak lehetnek a görcsös panaszok, hasi görcs és emellett görcsös fejfájás is jelentkezhet. Alvásproblémák léphetnek fel, sokan ok nélküli idegi feszültséget, ingerlékenységet tapasztalhatnak. A szél jelentősen csökkenti a hőérzetet, rontja a komfortérzetet, és továbbra is fennáll a megfázás veszélye. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: