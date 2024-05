Koronavírus: ezt kell tudni az új variánsokról

Azonosítottak egy új koronavírus-csoportot, a Flirtöt. Ennek egyik variánsa, a KP.2 a legelterjedtebb: az amerikai Betegségkezelési és -megelőzési Központ szerint jelenleg a megbetegedések 25 százalékáért ezt felel az Egyesült Államokban. Egy másik törzs, a KP.1.1 is megerősödött: jelenleg az amerikai megbetegedések 7,5 százalékát ez adja. A Health.com segítségével bemutatjuk, mit kell tudni az új variánsokról.

A FLiRT-csoport a 2021-ben azonosított Omikron mutációit foglalja magában, és áprilisban lettek dominánsak. Március utolsó hetében még csak az amerikai megbetegedések 4 százaléka mögött állt a KP.2.

Dr. Syra Madad, a New York-i Health + Hospitals speciális kórokozók programjának igazgatója szerint az eddigi adatok alapján a FLiRT variánsai nem okoznak súlyosabb megbetegedést. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy még nem ismerik eléggé őket ahhoz, hogy kilehessen jelenteni, hogy nem is fognak okozni.

"Ahogy az egészségügyi szakemberek új adatokat gyűjtenek be és elemeznek ki, az ellátásra vonatkozó ajánlások megváltozhatnak" - magyarázta a portálnak.

Kimerültséggel is járhatnak az új variánsok. Fotó: Getty Images

A leggyakrabban az alábbi tünetekkel jár:

láz,

hidegrázás,

köhögés,

kimerültség,

íz- és szaglásvesztés,

végtagfájdalom,

fejfájás,

torokfájás,

émelygés,

hasmenés,

légszomj.

A jelenleg elérhető vakcinák az új variánstól is megvédenek, de valószínűleg nem akkora hatásfokkal, mint a téli időszakot domináló JN.1-től. Ez azért van, mert a JN.1-hez képest az új változatok távolabbi rokonságban állnak az XBB 1.5-tel, a legutóbbi megerősítő oltások által megcélzott törzzsel.

Jó hír viszont, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt javasolta, hogy a jövőbeni Covid-vakcinák a JN.1 variánshoz igazodjanak, ami közelebb áll a FLiRT-csoporthoz.

Nem valószínű, hogy az FLiRT-változatok az esetszámok jelentős emelkedéséhez vezetnek, mondta Dr. Mark Cameron egyetemi docena a Health.comnak. De azért lehetségesnek tartja.

„Ez a vírus már többször meglepett minket, mint ahányszor meg tudom számolni. Ha az eddigi eseményekből indulunk ki, akkor az FLiRT-vonalnak bőven van ideje, hogy valami újat főzzön ki, mielőtt a következő megfázásos és influenzaszezon komolyan elkezdődik idén ősszel. Ebből lehetnek újabb hullámok” - mondta a portálnak.