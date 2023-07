Ezért olyan veszélyes az erdőtüzek füstje

2023 nyarán is jelentős problémát okoznak kontinensünkön az erdőtüzek. Görögországban, Törökországban, Szicíliában, Portugáliában és már Horvátországban is égnek az erdők, ami a természetre és az élővilágra gyakorolt hatásán túl emberéleteket is veszélyeztet. A lángok mellett a füst egészségügyi kockázatairól is érdemes beszélni, amelyről a Ladbible írt részletesebben.

Egy távoli erdőtűz füstje is veszélyes lehet

Sokan tudják már, hogy a füst belélegzése köhögéshez, torokfájáshoz, szemviszketéshez vagy könnyezéshez, valamint nehézlégzéshez vezethet. Az erdőtüzek füstjének belégzése azonban fejfájást, fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat és arcüregproblémát is okozhat – figyelmeztet az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési hivatal (CDC). Akik pedig olyan alapbetegségben szenvednek, mint például az asztma, illetve nagyon fiatalok vagy idősek, még fokozottabb veszélynek lehetnek az erdőtüzek füstje miatt.

Európa számos pontján telepítik ki a lakókat és a turistákat erdőtüzek miatt. Fotó: Getty Images

Dr. Heather Price, a Stirlingi Egyetem oktatója a következőket nyilatkozta a Metro-nak: „az erdőtüzekből származó füstnek való kitettség jelentős és egyre növekvő közegészségügyi problémát jelent. Az erdőtüzek füstje összefüggésbe hozható a tüdővel kapcsolatos egészségügyi állapotok, például az asztma és a COPD miatti megnövekedett sürgősségi ellátások és kórházi felvételek számával.”

Athanasios Nenes légköri kémiával foglalkozó professzor korábban az Európai Bizottságnak elmondta: mivel az erdőtüzek füstje nagy távolságokra képes eljutni, az emberek talán nem is tudják, hogy egy távoli erdőtűz füstjét lélegzik be, de ez hatással lesz az egészségükre.

Az erdőtüzek füstje különösen káros a szennyező anyagok keveréke miatt, beleértve a nitrogén-oxidot, a monoxidot és a PM 2,5 szennyezőanyagokat, amelyek apró részecskékből állnak, amelyeket belélegezve a véráramba juthatnak – írja a LadBible.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az erdőtüzek füstjéből is kerülnek a levegőbe 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű finomporrészecskék (PM2.5). Ezek „a tüdő, a szív, az agy/idegrendszer, a bőr, a bél, a vese, a szem, az orr és a máj betegségeinek okozói illetve súlyosbítói lehetnek”, illetve akár kognitív károsodáshoz és memóriavesztéshez is vezethetnek.