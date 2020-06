Először végeztek tüdőátültetést COVID-19-betegen

Hogyan válhat valaki szervdonorrá? Magyarországon a feltételezett beleegyezés rendszere érvényesül. Mit jelent ez a gyakorlatban? Részletek itt.

"Nehezen viselné, ha leírnám, mit találtunk" - fogalmazott a szakember a valaszonline.hu-nak nyilatkozva arra vonatkozóan, milyen látvány tárult az orvosi csapat elé, amikor felnyitották a beteg mellkasát. A pácienst, egy 45 éves nőt akkor már hosszú hetek óta műtüdőn tartották a klagenfurti kórházban, mivel a koronavírus-fertőzés szinte teljesen elpusztította a tüdejét. Normális esetben a szerv térfogata 400 milliliter körüli, a nő tüdejébe viszont lélegeztetőgéppel is csupán 20 milliliter levegőt tudtak bepréselni. Ezért volt szükség arra, hogy mesterséges úton juttassanak oxigént a véráramába.

Bécsben hajtottak végre először tüdőátültetést egy aktív koronavírus-fertőzött betegen. Fotó: illusztráció, Getty Images

"A klagenfurti kollégák úgy érezték, szakmai lehetőségeik végére értek, kétségbeesésükben hívtak fel, én pedig rögtön döntöttem: átvesszük a beteget és megnézzük, mit tehetünk érte" - árulta el dr. Lang György. Hozzátette, tudtak róla, hogy kínai orvosok korábban már két koronavírus-fertőzött betegen is végrehajtottak tüdőtranszplantációt, ám mindkét esetben megvárták, amíg afertőzéselmúlik, máskülönben a vírus azonnal megtámadta volna az új szervet is. Aktív fertőzöttnél mindaddig még senki sem vállalkozott hasonló beavatkozásra.

Csakhogy a női páciens állapota válságos volt, ráadásul a fertőzés is szokatlanul hosszú ideig kimutatható maradt a szervezetében. Éppen ezért úgy döntöttek, így is megoperálják. Az orvosi csapatban infektológus, immunológus, tüdőgyógyász, intenzíves szakember és aneszteziológus egyaránt szerepet kapott. Egy szervátültetés során el kell nyomni a beteg immunrendszerét, így megelőzve a kilökődést, a fertőzés miatt viszont éppen az ellenkezőjére lenne szükség. A bécsi orvosok ezt az ellentmondást úgy oldották fel, hogy egy kombinált megközelítést alkalmaztak. A transzplantáció előtt többször is átszűrték a páciens vérét, eltávolítva azokat az ellenanyagokat, amelyek megtámadhatták volna az új tüdőt. A koronavírus elleni antitesteket viszont érintetlenül hagyták. Immungyengítésre is speciális módszert dolgoztak ki külön erre az esetre.

A műtét kilenc órán át tartott. Ennek legnagyobb részét a nő több hete halott tüdejének eltávolítása tette ki, illetve az is nagy nehézséget okozott, hogy megtalálják az új tüdő számára a szervezetben a csatlakozási pontokat. Eközben ráadásul az egészségügyi személyzetnek végig be kellett tartania a legszigorúbb vírusbiztonsági szabályokat. Az intenzív osztály és a műtő közötti 50 méter megtétele így például egy teljes órát vett igénybe. Dr. Lang György elmondta, a beteg mostanra már ébredezik, észleli a külvilágot. Az új tüdeje jól működik, illetve a vírusfertőzést is legyőzte. Ezzel együtt még nagyon hosszú út áll előtte a teljes felépülésig.

