Az asztma ennyire súlyos is lehet

A szakmai irányelv négy fő stádiumba sorolja az asztmát, és megfelelő kezeléssel a panaszok jelentősen enyhíthetők. Ezért nagyon fontos, hogy az érintettek mielőbb felismerjék a tüneteket. Dr. Potecz Györgyi, a Tüdőközpont főorvosa összefoglalta, milyen jelekből különböztethetjük meg az egyes szakaszokat.

Azonos tünetek, de eltérő súlyosság

Azasztmafő tünetei: köhögés (általában rohamszerűen tör a betegre)

sípoló légzés

zihálás, nehézlégzés

szorító érzés a mellkasban

Az aktuális stádiumot az akkor jellemző tünetek határozzák meg. Megfelelő kezeléssel el lehet érni egy enyhébb stádiumot, ám ez fordítva is igaz: a nem megfelelő kezelés az asztma súlyosbodását okozhatja. Átmenetileg pedig egyéb, nem állandó tényezők is befolyásolhatják a betegség súlyosságát.

Az asztma nem gyógyítható, de jól kezelhető krónikus légúti betegség. Tünetei minden szakaszban azonosak. Az egyes stádiumok abban különböznek, hogy a panaszok milyen gyakorisággal és erősséggel jelentkeznek.

Időszakos asztma

A betegség legenyhébb fokozata az időszakos asztma. A tünetek csak időnként jelentkeznek, hetente kétszer vagy még ritkábban. A panaszok az éjszakai pihenést vagy nem zavarják, vagy legfeljebb csak havonta átlagosan két alkalommal. A tünetek a mindennapi tevékenységek végzését nem befolyásolják, gyors hatású hörgőtágító használatára is csak heti kétszer vagy kevesebbszer van szükség. A légzésfunkciós vizsgálat során kapott FEV1 érték 80 százaléknál magasabb.

A nehézlégzés főként az asztma súlyosabb fázisaiban jellemző. Fotó: 123rf

Enyhe perzisztáló (tartós) asztma

A második stádiumban a tünetek hetente kétszer vagy annál valamivel gyakrabban jelentkeznek. Az asztma miatti éjszakai ébredések száma havonta átlagosan három-négy. A tünetek csekély mértékben befolyásolják a mindennapi tevékenységek végzését. A FEV1 érték nagyjából megegyezik az időszakos asztmánál mért értékkel, és a hörgőtágító használatára sincs szükség heti két alkalomnál sokkal gyakrabban.

Mérsékelt perzisztáló asztma

Az asztmás roham jeleiről itt olvashat!

Az asztma következő, harmadik szakasza már súlyosabb panaszokat okoz az előzőekhez képest. A tünetek itt akár naponta is jelentkezhetnek. Az éjszakai ébredések is gyakoribbak, de még nem mindennaposak. A tünetek már némileg korlátozzák a napi tevékenységek végzését, lépcsőzéskor vagy fizikai terheléskor nehézlégzés jelentkezhet. A hörgőtágító használatára naponta szükség lehet, a FEV1 eredménye a normál értékek 60-80 százaléka.

Súlyos perzisztáló asztma

A tünetek a legsúlyosabb fázisban már a nap folyamán akár több alkalommal is jelentkezhetnek, az éjszakai ébredések is rendszeresek, mindennaposak lehetnek. Az asztma jelentősen befolyásolja a mindennapi tevékenységeket, hörgőtágítót is naponta több alkalommal kell használnia a betegnek. A légzésfunkcióban a FEV1 a normál érték 60 százalékánál kisebb.

Ne várjuk meg, amíg a tünetek rosszabbodnak!

Megfelelő kezelés nélkül az asztmás tünetek erősödésére számíthatunk. Akkor is vizsgáltassuk ki magunkat, ha csak enyhe tüneteink vannak! Az aktuális állapotot tükröző funkcióbeli eltérések egyszerűen meghatározhatók egy fájdalommentes légzésfunkciós vizsgálattal. A panaszok és a vizsgálati eredmények függvényében személyre szabott kezelést kaphatunk, amivel képesek leszünk kontrollálni a betegséget. Ha a kezelés ellenére is jelentkeznek a tüneteink, akkor is forduljunk orvoshoz, ilyenkor ugyanis a terápia módosítására lehet szükség. Megfelelő kezeléssel mindennapi tevékenységeinket és a sportolást is problémamentesen tudjuk végezni, az asztma ellenére is.