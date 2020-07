Az éjszakai köhögőrohamok okai

Több oka is lehet, ha már hosszabb ideje - egyéb tünet vagy légúti betegség jele nélkül - nem tudunk nyugodtan aludni a köhögés miatt. Az éjszakai köhögési rohamok hátterében álló két gyakori okát és kezelési lehetőségeit dr. Tárnok Ildikó tüdőgyógyász, allergológus ismerteti.

Allergénekkel osztjuk meg az ágyunkat

A köhögésen kívül allergiára utalhat: szemviszketés

könnyezés

orrviszketés

orrfolyás

orrdugulás

tüsszögés

A köhögés allergia jele is lehet. Az éjszaka jelentkező tüneteket több allergén is okozhatja. Pollenszezonban napközben a hajunkra is rengeteg pollen tapad. Ha este nem mosunk hajat, akkor egész éjszaka nagy dózisban kapjuk az allergiás tüneteket okozó allergéneket.

Az ágyunkban azonban előszeretettel telepednek meg háziporatkák is. Számukra azért különösen előnyös ez a helyzet, mivel elhalt emberi hámsejteket fogyasztanak, itt pedig nagy mennyiségben találhatnak maguknak táplálékot. Mivel szabad szemmel nem látható, mikroszkopikus méretű élőlényekről van szó, jelenlétüket csak az allergiás tüneteink jelzik.

Az éjszakai köhögési rohamot penészgomba-allergia is okozhat. Ezért érdemes lehet alaposan körülnézni a hálószobában, különösen az ablakok környékét, a sarkokat, és az északi falra tolt bútorok mögött lévő falakat ellenőrizzük. A falon látható elszíneződések, foltok árulkodóak lehetnek. Ha pedig házi kedvencet is tartunk a lakásban, akkor az ő jelenléte is okozhatja a tüneteinket, különösen, ha az állatot a hálószobába is beengedjük.

Ha allergiára gyanakszunk, vizsgáltassuk ki magunkat! Allergiateszt segítségével meg lehet határozni, hogy mi okozza a tüneteinket, és személyre szabott kezeléssel végre nyugodt éjszakák elé nézhetünk. Emellett néhány házi praktikát is bevethetünk az allergének ellen. Korábbi cikkünkben 7 természetes módszerről olvashat.

Mit tehetünk, ha allergia miatt köhögünk?

Pollenallergia esetén a szezonban érdemes minden este hajat mosni, a párnahuzatot pedig ajánlott gyakrabban cserélni. Az utcai ruhát tartsuk a hálószobán kívül, és szabaduljunk meg a felesleges porfogóktól - például újságoktól, plüssöktől, könyvektől - is, ezek kerüljenek inkább a nappaliba.

Az éjszakai köhögőroham allergiára vagy asztmára is utalhat. Fotó: 123rf

Legalább hetente egyszer porszívózzunk nagy teljesítményű, HEPA szűrős készülékkel. Allergénmentes, 60 vagy 90 Celsius-fokon mosható ágyneműt használjunk. A huzatot hetente, az ágynemű-garnitúrát havonta mossuk át magas hőmérsékleten. 60 fok felett elpusztulnak a poratkák. Háziállat-allergia esetén pedig kedvencünket ne engedjük be a hálószobába, de lehetőség szerint a lakásba se.

Asztma is okozhat köhögési rohamot

Azasztmanem gyógyítható, de kezelhető. Megfelelő terápia segítségével a betegek egészséges társaikhoz hasonló jó életminőséget tudnak elérni. A kezelésről itt olvashat bővebben!

Az asztma a nem megfelelően kezelt allergia szövődménye is lehet, ám önállóan, allergia nélkül is kialakulhat. A problémát gyakran nem kötjük össze a köhögéssel, pedig kezdődő asztmánál hiányozhatnak a tipikus tünetek - a kezdetben még csak terhelésre jelentkező nehézlégzés, mellkasi szorító érzés és sípoló légzés. Ezek helyett az asztma első tünete lehet a gyakori éjszakai köhögési roham vagy az elhúzódó köhögés is.

Ha asztmára utaló tüneteink vannak, tüdőgyógyász tud segíteni a kivizsgálásban és kezelésben. Első körben biztosan szükség lesz légzésfunkciós vizsgálat elvégzésére. Ha a kivizsgálás során bebizonyosodik, hogy a panaszokat asztma okozza, akkor az orvos személyre szabott kezelést állít össze. Időben elkezdett kezeléssel a tüneteink teljesen megszűnhetnek, és az éjszakáinkat sem fogják megzavarni a visszatérő köhögőrohamok.

Az allergián és asztmán kívül azonban még számos okból jelentkezhet éjszakai köhögés. Kiválthatja például reflux, szívbetegség vagy vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése. De köhögésre ingerelhet egy krónikus orrmelléküreg-gyulladás miatt a garatba lecsorgó váladék is. Ha panaszaink vannak, forduljunk orvoshoz, ne várjuk meg, míg a tüneteink rosszabbodnak!