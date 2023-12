Olvasószemüveg: 40 fölött már-már kötelező darab?!

Az idő előrehaladtával sokan elkezdik észlelni magukon azt a kellemetlen tünetet, hogy közelre már nem látnak olyan jól, mint korábban. A legtöbben azt tapasztalják, hiába szeretnének egy jó könyv, vagy újság elé leülni olvasni, a betűket már csak homályosan, életlenül látják.

Fotó: Getty Images

Az öregedés folyamata során a szemlencse már nem tud elég rugalmas lenni, és közelre fókuszáláskor már nem lesz képes kellőképpen domborodni. Ennek következménye, hogy homályosnak látjuk a közvetlenül előttünk lévő dolgokat (20-40cm) (…) A közeli látásromlás általában 40 éves kor felett jelentkezik, de sajnos egyesek már 35 éves kor környékén is tapasztalhatják magukon azt, hogy nem tudnak megfelelően közelre fókuszálni. Az idő előrehaladtával a szemek fokozottan érzékenyebbek lesznek a tükröződésre és a fényre is. A presbyopia, vagyis a közeli látásromlás folyamata nagyjából 60 éves kor környékén ér véget, vagyis az a dioptria lesz majd szükséges az olvasószemüveghez a későbbiekben, amit addigra használunk az olvasáshoz. – mondta Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa, Dr. Lendvai Zsanett.

Olvasószemüveget drogériából, hipermarketből?

Jegyezzük meg: a nem optikai szaküzletben, hanem a sarki boltban vagy a hipermarketben kapható olvasószemüveg semmilyen része – sem a lencséje, sem a kerete – nem veheti fel a versenyt minőségben a professzionális látáskorrekciós eszközzel.

Miért kell kerülni a kész olvasószemüvegeket

1. A készen kapható szemüvegekben mindkét lencse azonos dioptriájú, hiszen így egyszerűbb legyártani. Az emberek nagy részének különböző fénytörésű a két szeme.

2. A készen kapható látásjavítók már a minőségüket tekintve meg sem közelítik az optikákban kapható, egyéni igények alapján legyártott típusokat.

3. Fontos optikai jellemzője egy szemüvegnek, a két lencse fókuszpontjának távolsága. Akkor látunk jól, ha a lencsék középpontja, pontosan a szemünk közepe elé esik. A kész olvasószemüvegek egy átlag fókusztávolságra készülnek, ha valakinek ettől eltérő a pupilla távolsága, akkor nem lát élesen a készen vásárolt olvasó szemüveggel.

Milyen olvasószemüveget válasszunk?

Az olvasószemüveg nemcsak az olvasás szerelmeseinek életét könnyíti meg, hanem az okostelefonok és tabletek apró betűihez is használható. Mivel kimondottan a viselő olvasási szokásaihoz és tipikus olvasótávolságához igazodik, ismét pihentető és fáradtságmentes lesz vele a közeli látás, bármilyen korrekcióról is legyen szó.

Tehát abban az esetben, ha nincs semmilyen egyéb látást érintő problémánk „csak” a presbyopia (közeli látásromlás), akkor mindössze egy jó olvasószemüveget kell beszereznünk ahhoz, hogy jól tudjunk közelre is fókuszálni.

Az olvasószemüveg nagyjából 40 cm-es távolságra nyújt éles látást. Fő előnye a nagy, széles látótér közelre, azonban zavaró lehet felnézni vele, és egyáltalán nem használható távolra.