5 tipp, hogy megőrizd szemed egészségét

A szemünk a legösszetettebb érzékszervünk, amelynek megóvásával még mindig nem törődünk eleget. Változtassunk ezen!

Pislogjunk!

Alapszabály: a számítógép monitor és a tv képernyője legalább 70 centire legyen a szemünktől. Ha számítógép előtt sok-sok órát dolgozunk, akkor ne felejtsünk el időnként felnézni, pihenőt tartani. Feladataink közben óránként 5-10 percre érdemes egy kis szünetet beiktatni! Ilyenkor hagyjuk a gépünk, sétáljunk, mozgassuk át a végtagjainkat, igyunk folyadékot! Munkavégzés alatt könnyedén belefeledkezünk teendőinkbe, így pislogni is elfelejtünk, ezzel azonban szemszárazságot, égő, szúró érzést, kipirosodást idézhetünk elő. Figyeljünk a gyakori pislogásra és ha indokolt, használjunk műkönnyet!

SZEMÜNK MEGHÁLÁLJA A KÉK-IBOLYA FÉNY SZŰRŐ SZEMÜVEG VISELÉSÉT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Táplálkozással a szem egészségéért!

A szemnek leginkább a béta-karotin és az A B, C, valamint E vitaminok tesznek jót. A sárgarépa fogyasztása mellett ajánlatos, omega-3 zsírsavakban gazdag ételeket is becsempészni az étrendbe, például az olajos húsú halakat, mint a tonhal, pisztráng, szardella és a lazac. Ezek a tápanyagok ugyanis segíthetnek csökkenteni a szürkehályog kialakulásának esélyét. Fontos, hogy naponta fogyasszunk gyümölcsöt és zöldséget is, minél nagyobb arányban a sötétsárga és mélyzöld színűeket (kajszibarack, sárgadinnye, sütőtök, paradicsom, spenót, brokkoli, kukorica, borsó, burgonya…).

Napszemüveget, fényre sötétedő szemüveget ne hagyjuk otthon!

Magától értetődő, hogy a napszemüveg nem csupán egy divatcikk, hanem annál egy sokkal nagyobb szerepet betöltő kiegészítő, mellyel alapvédelmet nyújthatunk a szemeinek napsütés esetén. Kerüljük az olcsó, rossz minőségű (nap)szemüvegeket, hiszen fontos szempont, hogy megfelelő védelmet nyújtson a napsugárzás ellen. Részesítsük előnyben a 100% UV-szűrős darabokat. Ha eleve szemüvegesek vagyunk akkor fényre sötétedő szemüveget használjunk, vagy dioptriás napszemüveget válasszunk.

Döntéseket hozni nem egyszerű, különösen, hogy döntéseink hosszabb távra szólnak. A legjobb, amit ilyenkor tehetünk, ha minden szempontot alaposan és tudatosan megvizsgálunk. Hogyan válasszuk ki a megfelelő szemüveget és melyek a jó szemüveg ismérvei? Nézzük!

Figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre!

A szervezet megfelelő és folyamatos folyadékellátottsága fontos alapfeltétele a fizikai és mentális egészségnek, jó teljesítőképességnek. Ha nem iszunk eleget, nem csak az egészségünk láthatja kárát, de a szemünknek sem tesz jót. Fogyasszunk minden nap legalább 1,5-2 liter vizet, ami hozzájárulhat a szaruhártya védelméhez.

Használjunk kékfényszűrős szemüveget

Az emberi szemet érő fényforrások több spektrumát különböztetjük meg: a látható fény, az infravörös és az ultraibolya (UV-fény). A látható, természetes fénytartomány kék spektrumába tartozik az ún. kék-ibolya fény is. Mindennapjaink során szemünk folyamatos kitettségben van ennek a természetes fényből származó kékfénynek, akár kültéren, akár irodai környezetben töltjük a napunk legnagyobb részét. A hosszú ideig napon töltött idő hatására ez a típusú kékfény szemfáradtságot és diszkomfort érzetet is okozhat. Kék-ibolya fény szűrő szemüveg viselésével csökkenthetjük a szemünkbe érkező kékfény mennyiségét, amely kímélő hatással lehet a szemünkre is. Tehát bármilyen tevékenységet is végzünk, minden esetben érdemes lehet kékfény szűrő szemüveget viselni. Kék-ibolya fény szűrő lencsét akár dioptria nélküli szemüvegként is kérhetünk.

A kékfény mértékére fokozottan oda kell figyelni, ezt legkönnyebben kékfényt szűrő szemüvegekkel tehetjük meg. Titkuk a speciális szűrő bevonat, amely bármilyen típusú szemüveglencséhez igényelhető. Nem csak szemüveget vagy kontaktlencsét viselőknek tesz jó szolgálatot, de azoknak is érdemes megfontolniuk, akik munkájukat napról napra a szabadban végzik vagy sokat vannak a szabadban, vagy mindennapi tevékenységeiket hosszú távon végzik erőteljes fényben, nem csak kül-, hanem beltéren is.



Ha életmódod miatt szükséges a plusz védelem, mindenképp nézz szét az Ofotért szemüveg kínálatában, és vásárolj kékfényszűrővel ellátott szemüveget! (X)